Morala dincolo de reguli

A conduce o organizație înseamnă a administra zilnic tensiunea dintre regulile reci ale eficientizării și viața oamenilor afectați de hotărârile tale. Când nicio procedură sau calcul economic nu îți poate absolvi cugetul de greutatea consecințelor, înțelegi că adevărata conducere nu este o ecuație matematică, ci un examen de maturitate morală.

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În tradiția construită în jurul lui Pitagora există o tensiune care ne urmărește până astăzi. Poate ordinea perfectă a principiilor să producă și oameni morali? Putem ordona cetatea prin reguli, dar putem ordona prin aceleași reguli ființa interioară?

Pitagora și școala sa au căutat armonia în număr, proporție și ordine. Dar a guverna oamenii înseamnă a administra contradicții, pasiuni și imprevizibilitate - un teritoriu în care precizia unei formule nu este niciodată suficientă.

Două mii și jumătate de ani mai târziu, ne lovim de aceeași piatră de hotar. Am construit legi pentru aproape orice, proceduri pentru orice situație și coduri de conduită care încearcă să acopere fiecare unghi al existenței. Și totuși, lumea pare mai fracturată ca oricând. Războaie reînviate, algoritmi care ne capturează privirea, o singurătate tot mai vizibilă social și o anxietate pe care prosperitatea tehnologică nu a reușit să o vindece.

Poate că una dintre greșelile noastre este veche de milenii, am confundat respectarea regulilor cu a fi cu adevărat oameni.

Există o diferență fundamentală între legalitate și moralitate. Legea ne spune ce avem voie să facem. Morala începe cu întrebarea dacă tot ceea ce avem voie să facem merită, într-adevăr, făcut. Prima ține de exterior: reguli scrise, sancțiuni, proceduri, instituții. A doua începe acolo unde regula tace, iar omul rămâne singur în fața propriei conștiințe, fără martor, fără pedeapsă și fără recompensă.

Caracter, datorie, consecințe

De-a lungul veacurilor, marile spirite ale omenirii s-au aplecat asupra acestei prăpastii. Fiecare a încercat să arunce o punte, dar fiecare a privit râul dintr-un unghi diferit.

Aristotel ne-a spus că moralitatea se construiește prin caracter. Virtutea nu este o declarație, ci o deprindere. Devenim curajoși practicând curajul, cumpătați practicând cumpătarea, drepți exersând dreptatea.

Kant a mutat centrul de greutate spre datorie și autonomie morală. O faptă nu este morală doar pentru că produce un rezultat convenabil, ci pentru că poate fi susținută printr-un principiu pe care am putea dori să-l vedem aplicat tuturor.

Bentham și Mill ne-au obligat, la rândul lor, să privim consecințele din perspectiva utilitarismului. Intențiile nobile nu sunt suficiente dacă acțiunile noastre multiplică suferința. Binele trebuie judecat și prin efectele sale asupra vieții celorlalți.

În partea a V-a a Eticii - ”Despre puterea intelectului sau despre libertatea umană”- Spinoza ne învăță să nu demonizăm pasiunile, ci să le înțelegem cauzele, pentru că libertatea nu înseamnă absența determinărilor, ci o mai bună înțelegere a lor.

Nietzsche a ridicat oglinda incomodă a genealogiei valorilor. De unde vin, de fapt, lucrurile pe care le numim bine și rău? Cât este convingere și cât este frică, resentiment, conformism sau voință de putere?

Iar Hannah Arendt, în contrast cu Spinoza, ne-a avertizat asupra banalității răului - posibilitatea ca răul enorm să fie săvârșit nu doar de monștri, ci și de oameni obișnuiți care renunță la judecată și execută fără să mai interogheze sensul propriilor acte.

Niciuna dintre aceste perspective nu este suficientă singură. Morala matură apare, poate, la intersecția dintre caracter, conștiință, consecințe, înțelegerea propriilor pasiuni și responsabilitatea față de celălalt. Omul nu există moral în izolare. Suntem ceea ce suntem și prin firele invizibile care ne leagă de ceilalți, de lume și de propria noastră interioritate.

Circuitul moral

Poate cea mai sugestivă imagine pentru această stare este aceea a circuitului electric. Un dispozitiv poate fi construit din cele mai bune materiale, dar dacă un singur fir esențial este întrerupt, curentul nu mai circulă.

La fel se întâmplă între oameni. Ura, resentimentul și indiferența pot deveni întreruperi ale circuitului moral. Doi oameni care se urăsc pot fi fizic foarte aproape, dar distanța dintre ei poate fi mai mare decât între două galaxii. În schimb, doi oameni aflați la mii de kilometri pot păstra o legătură atât de vie încât distanța devine aproape irelevantă.

Adevărata criză a contemporaneității nu este, așadar, doar tehnologică sau economică. Este și o criză a acestor fire. Am inventat mii de reguli exterioare pentru a compensa slăbirea unor obligații interioare simple: respectul, măsura, responsabilitatea și grija față de celălalt.

Respectăm GDPR-ul, dar putem încălca intimitatea prin indiscreție. Calculăm costurile și beneficiile, dar uităm bucuria împărtășită despre care vorbea Spinoza. Ne temem de sancțiune, dar uneori nu mai simțim rușinea interioară. Putem ajunge astfel sub tirania unui Kant birocratizat - regula golită de sens - și a unui utilitarism al clicurilor, în care valoarea pare măsurabilă în reacții, vizualizări și like-uri.

Dar moralitatea relațională nu înseamnă că orice relație trebuie păstrată cu orice preț. Uneori demnitatea cere distanță, refuz sau despărțire. Există legături toxice, abuzive sau distructive din care omul are dreptul și obligația de a ieși. Ceea ce nu trebuie rupt este recunoașterea celuilalt ca om - chiar atunci când îi condamnăm faptele, îi refuzăm apropierea sau îi cerem să răspundă pentru răul produs.

Revenirea războiului în Europa ne amintește cât de repede poate dispărea această recunoaștere atunci când celălalt este redus la inamic, statistică sau obstacol. Criza climatică arată, într-un registru diferit, cât de ușor se rupe legătura morală dintre gestul nostru de astăzi și consecințele suportate mâine de oameni pe care poate nu îi vom întâlni niciodată.

Când algoritmul decide

Dar dacă ne este atât de greu să ne înțelegem pe noi înșine, ce se întâmplă atunci când lăsăm o altă inteligență să înțeleagă pentru noi? Noua provocare este însă și mai profundă, începem să externalizăm nu doar memoria și calculul, ci chiar judecata.

Inteligența Artificială poate recomanda, clasifica, anticipa și optimiza. Poate spune ce variantă este mai eficientă, mai probabilă sau mai profitabilă. Dar eficiența nu este sinonimă cu binele, iar probabilitatea nu este sinonimă cu dreptatea. Algoritmul ne poate spune ce putem face, nu ne poate absolvi de întrebarea dacă acel lucru merită făcut.

Cu cât sistemele inteligente vor lua mai multe microdecizii în administrație, economie, medicină, securitate, educație sau viața cotidiană, cu atât responsabilitatea morală a omului nu va deveni mai mică, ci mai mare. Cine răspunde atunci când o decizie corectă statistic produce o nedreptate individuală? Programatorul? Instituția? Utilizatorul? Modelul matematic?

Pericolul cel mai mare nu este ca mașina să devină imorală. Pericolul este ca omul să considere că, odată ce a respectat procedura sau recomandarea algoritmului, nu mai este responsabil pentru consecințe. Aici Arendt devine tulburător de contemporană: renunțarea la judecată poate lua astăzi forma confortabilă a propoziției, așa a decis sistemul.

Nicio tehnologie nu poate prelua integral povara conștiinței. Putem delega calculul, dar nu și răspunderea morală.

Ce pot deveni trecând prin aceasta?

Și totuși, există o cale. Nu printr-un sistem nou care să promită perfecțiunea și nici printr-o rețetă universală. Istoria ne-a arătat cât de periculoase pot deveni sistemele care pretind că au rezolvat definitiv contradicția umană. Calea este mai modestă dar și mai dificilă - arta de a păstra legătura cu umanitatea celuilalt fără a ne pierde pe noi înșine.

În fața unei încercări, avem adesea două reflexe. Primul este să întrebăm, cu pumnul strâns: De ce mi s-a întâmplat mie? Este întoarcerea furioasă spre trecut, căutarea vinovatului, terenul fertil al resentimentului.

Al doilea, mai rar și mai greu, este să întrebăm: Ce pot deveni trecând prin aceasta? Întrebarea nu absolvă agresorul, nu transformă răul în bine și nu ne cere să uităm. Ea mută însă centrul de greutate dinspre ceea ce ni s-a făcut spre ceea ce alegem să devenim.

Este o exersare a virtuților aristotelice - curaj, răbdare, cumpătare și înțelepciune. Este o înțelegere spinozistă a necesității - nu am ales furtuna, dar aleg cum îmi țin catargul. Este și un răspuns posibil dat lui Nietzsche - valorile trebuie asumate conștient, nu pentru că ne sunt impuse, ci pentru că alegem să răspundem pentru omul care devenim prin ele.

Aceasta este victoria adevărată. Nu victoria asupra altui om și nici impunerea unei idei, ci victoria asupra tentației de a deveni asemenea răului care ne-a atins. Să nu răspundem urii prin ură, resentimentului prin resentiment, algoritmului prin abandonarea judecății, iar birocrației prin cinism.

Morala dincolo de reguli

Omul matur nu este acela căruia viața îi economisește obstacolele. Este acela care, după fiecare cădere, caută firul rupt și, atunci când poate și trebuie, îl împletește din nou, știind că fiecare gest lasă o urmă nu doar asupra celuilalt, ci și asupra celui care îl săvârșește.

Convențiile se schimbă. Legile sunt rescrise. Societățile își modifică definițiile normalității. Tehnologiile schimbă ceea ce este posibil. Dar întrebarea care rămâne, dincolo de toate formulele și toate școlile, este aceeași, simplă și neliniștitoare:

Ceea ce fac acum mă construiește sau mă distruge? Îl apropie pe celălalt de umanitatea mea sau mă face să uit că și el este om?

Dacă viața este o succesiune de probe, câștigul ei cel mai de preț nu este să nu cădem niciodată definitiv. Este să trecem prin încercări fără a pierde ceea ce este omenesc în noi. Pentru asta nu avem nevoie de un sistem perfect. Avem nevoie de discernământ, de responsabilitate și, uneori, de acel moment de liniște în care regula încetează să vorbească și începe conștiința.

Legile ne pot împiedica să ne facem rău. Regulile ne pot învăța să conviețuim. Algoritmii ne pot ajuta să alegem mai eficient. Dar nici legea, nici algoritmul și niciun sistem perfect nu ne pot obliga să fim oameni. Bunul simț nu are unitate de măsură, el este prezent sau nu.

Această ultimă alegere rămâne a noastră.

#FiiOm