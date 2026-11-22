Cu peste două milenii și jumătate în urmă, Pitagora a așezat măsura și armonia la temelia ordinii universale, convins că ele trebuie să se regăsească în toate lucrurile. Noi, în România de astăzi, am reușit paradoxul de a pierde tocmai măsura: în judecată, în comportament, în selecția valorilor și, mai ales, în exercitarea puterii.

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Pitagora căuta măsura în ordinea universului; nouă ne trebuie curajul de a o regăsi în cetate. Pentru că o națiune nu începe să decadă atunci când rămâne fără oameni valoroși, ci atunci când nu mai știe să-i recunoască.

De peste un secol, România își cheltuiește propria inteligență cu inconștiența tragică a unui moștenitor risipitor care a găsit seiful bunicilor deschis și aruncă pe fereastră tot ce s-a strâns în generații. În timp ce alte națiuni își protejează cu sfințenie stratul superior al societății, acel nucleu de oameni educați, curajoși, morali și creativi care produc idei, instituții și modele, noi l-am tratat ca pe un excedent incomod.

Secolul al XIX-lea, al pașoptiștilor, ne-a adus dinspre Apus germenii civilizației: școli, idei, instituții și convingerea sănătoasă că o națiune se clădește prin oameni luminați. Secolul următor, al vitezei, ne-a adus dinspre Răsărit decăderea, demolând cu o viteză brutală tot ce generațiile anterioare construiseră cu migală și răbdare, ca o mașinărie de tocat destine.

Mai întâi, războaiele au secerat ofițerii, medicii și profesorii. Apoi, epurările comuniste au decapitat sistematic tot ce depășea statura impusă de Partid: inginerii cu spate drept, juriștii cu memorie, preoții cu conștiință, țăranii cu pământ și demnitate.

Sub această grilă ideologică obtuză, regimul și-a amputat singur vârfurile. L-a respins pe Brâncuși ca „decadent”, l-a ținut la distanță pe Coandă și l-a lăsat pe Enescu să se stingă în sărăcia exilului parizian. Numele și operele lui Eugen Ionescu, Mircea Eliade și Emil Cioran au fost interzise, iar Sergiu Celibidache a făcut carieră departe de țară. Regimul a preferat să-și îngroape geniile peste hotare decât să recunoască o statură pe care o lume întreagă o aplauda. În vreme ce Parisul, Chicago și Münchenul îi celebrau, Bucureștiul îi declara persona non grata.

În cele din urmă, exodul de după 1990 a golit țara de curaj, luând, an de an, milioane de români cu spirit antreprenorial, harnici și nerăbdători să trăiască într-o țară normală, oameni care au avut puterea să se despartă de un mal pentru a ajunge pe celălalt.

Odată cu plecarea sau distrugerea lor, am pierdut ceva mult mai greu de cuantificat decât cifrele demografice: am pierdut reperele și ideea că poți urca prin merit, iar țara a rămas o imitație grosolană a unei națiuni funcționale.

Adevărul crud pe care refuzăm să îl privim în față este că România trăiește o criză profundă de resurse umane și, mai ales, culturale. Locurile lăsate libere de elite nu au rămas niciodată goale: au fost umplute rapid și sistematic de un val de impostori. De la analfabeți cu pretenții și pseudo-intelectuali cu diplome cumpărate, până la milițieni reciclați în profesori de democrație, turnători puși să predea etică și demagogi de carton care scriu și spun orice „trebuie” pentru un pumn de arginți, o falsă aristocrație s-a instalat confortabil la butoane.

De aceea, poveștile naive despre o „resetare” peste noapte sau despre salvarea adusă de „o generație nouă” sunt doar forme de autoamăgire. Resetarea nu este un buton pe care apeși la alegeri.

Statul român nu este slab doar pentru că nu există voință politică, ci și pentru că mecanismele sale de selecție au ajuns să îndepărteze tocmai oamenii capabili să-l reformeze. Poți scrie cele mai frumoase strategii și poți vota cele mai moderne legi; dacă nu ai constructori de instituții, vei avea doar chiriași ai lor: profitori, nu slujitori. Oamenii formați, caracterele integre, școlile care educă și justiția care judecă nu cresc peste noapte și nici nu se importă la pachet cu fondurile europene. Refacerea unei națiuni este o muncă de decenii, pentru că națiunile nu sunt saci fără fund.

Selecția inversă

Aici se ascunde adevăratul mecanism al decăderii noastre. Într-o societate sănătoasă, competența te urcă pe scara socială, iar rușinea te reține de la ticăloșie. În România, democrația lipsită de filtre culturale, de o școală puternică, de o presă exigentă și de un public capabil să ceară calitate a devenit un mecanism perfect de promovare a non-valorii.

Urcă cel mai gălăgios, cel mai obraznic și cel mai lipsit de jenă. Se avansează prin slugărnicie și șmecherie, nu prin ispravă. Oamenii de valoare au fost împinși la margine sau zdrobiți sistematic, iar cei care au rămas și au rezistat au plătit scump: cu cariera, cu liniștea și, uneori, cu sănătatea sau chiar cu libertatea. Mecanismul a fost calibrat nu pentru excelență, ci pentru supraviețuirea mediocrității, o mediocritate care, atunci când se simte amenințată, devine feroce.

Rezultatul se vede în fiecare colț al spațiului public. Universitățile s-au transformat, prea adesea, în fabrici de titluri, eliberând diplome la fel de ușor cum ghișeele eliberează adeverințe. Cazurile doctoratelor, declarate plagiat de autoritatea academică, retrase prin ordin ministerial și recuperate ulterior în justiție, rămân emblematice pentru contradicțiile unui sistem în care adevărul științific și validitatea juridică pot urma drumuri diferite.

Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Mass-media oferă prea mult spațiu unor „formatori de opinie” pentru care aplombul ține loc de argument, iar audiența devine certificat de competență. Partidele premiază adesea docilitatea și suspectează independența, în timp ce instituțiile culturale sunt vulnerabile la algoritmul politic. Institutul Cultural Român, a cărui conducere a făcut obiectul unor numiri și negocieri politice documentate public, ilustrează această vulnerabilitate. Iar investigația care a identificat douăzeci de directori de teatre și muzee bucureștene numiți fără concurs arată cât de fragilă poate deveni selecția prin merit.

Într-o asemenea societate, impostura nu mai are nevoie să învingă valoarea: este suficient ca instituțiile să înceteze să le mai deosebească.

Vulgaritatea a devenit politică de stat, iar prostul gust, un mod de guvernare. Incompetența nu mai este o rușine, ci o formă de calificare și un semn de apartenență la casta conducătoare.

O scenă, nu o țară

România nu mai este un stat cu instituții solide, ci o scenă pe care farsorii dansează nestingheriți, jucând fără pauză o piesă numită „Civilizația”. Costumele sunt bune, replicile sunt împrumutate de la Bruxelles, dar actorii nu își știu rolul și nu l-au înțeles niciodată.

În fața acestui dezastru, ne este comod să căutăm vinovați în exterior: marile puteri, corporațiile, serviciile secrete, „ei”. Interesele externe există și ne-au folosit adesea. Dar după 1989 nimeni nu ne-a mai ocupat cu forța. Astăzi, România este, mai presus de toate, colonizată din interior de propria mediocritate. Adevărata ocupație nu poartă uniforme străine, ci este exercitată de neamul prost instalat în fotoliile puterii, care vrea să își lase privilegiile moștenire.

Spuneam cu ani în urmă că Articolul 5 din tratatul NATO nu poate fi activat dacă te ataci singur, iar România exact asta face. Poți avea cei mai puternici aliați, armate, fonduri și garanții de securitate, dar nimeni nu te poate apăra de propria lașitate, de propria lene și de resemnarea electoratului.

Nu e vorba de genetică, ci de educație

Să lămuresc un lucru. Când spun „neam prost”, nu mă refer la sânge sau la origine, ci la un fel de a fi: la cei care au făcut din incompetență, slugărnicie și cumetrie o regulă de viață. A pune declinul pe seama unei fatalități genetice ar fi o eroare. Poporul român nu s-a născut sărac în talent și nu există „material uman” iremediabil compromis. Există doar oameni care au avut sau nu șansa de a fi formați, protejați și răsplătiți.

Elita autentică nu este o castă de sânge, ci o moștenire culturală. Este o binecuvântare să te naști într-o casă cu bibliotecă, dar o țară sănătoasă face din această binecuvântare un drept al tuturor, prin școală. Elita se transmite ca efort cultural, din generație în generație: școală, model, onoare, disciplină, încredere. Când lanțul se rupe, nu dispare talentul; dispare cadrul în care talentul se poate manifesta.

Talentul există încă. Îl vedem la profesorul de provincie care predă pe nimic, la medicul care nu pleacă, la inginerul care construiește împotriva birocrației, la tânărul întors acasă cu un doctorat și cu o naivitate periculoasă, singura care mai îndrăznește să spere. Ei sunt adevărații aristocrați ai României de azi: nu au primit nimic de-a gata, au construit împotriva curentului, nu se plâng doar, ci fac, rămân deși ar putea pleca și transformă vocația într-o formă de responsabilitate publică.

Ce ne rămâne de făcut

Pentru a ieși din această noapte a minții, primul pas este să încetăm minciuna. Să recunoaștem răspicat că nu avem instituții solide, că nu le putem crea prin decrete și că reconstrucția unei țări secătuite de elite va dura o generație sau două, cu condiția să începem chiar acum.

Al doilea pas este să schimbăm radical regulile de selecție, nu doar oamenii de la vârf: concursuri reale, anonimizate, în care numele candidatului nu contează; retragerea acreditării pentru universitățile care fabrică diplome pe bandă rulantă; funcții publice cu răspundere reală, eliberate de imunitatea cumetriei; și o presă susținută de cititori, nu de clientela politică.

Avem nevoie de o revoluție morală simplă, în care meritul să fie răsplătit vizibil, iar impostura rușinată public.

Cine să o facă?

Domnia mediocrității nu este un blestem divin, ci o alegere repetată zilnic de milioane de oameni care tac, care votează „ca să nu fie mai rău” sau care se tem să spună cu voce tare ceea ce văd. După 1989, nimeni nu ne-a ocupat cu forța; ne-am predat singuri, bucată cu bucată, printr-o neglijență transformată în stil de viață.

Poate că nu mai avem rezerva de oameni de altădată, dar ne-a rămas un capital esențial: încă mai avem rușinea de a fi proști și încăpățânarea de a nu accepta această stare ca pe o normalitate. Din această ultimă redută morală se poate reclădi o țară, cu o singură condiție: să ne mai ajungă curajul să folosim bunul-simț, care nu mai este o virtute de lux, ci ultima formă de demnitate colectivă.