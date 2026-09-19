Domnule Grindeanu, nu ne mai luaţi pe toţi de proşti! Că nu suntem!

PSD îl somează pe premierul desemnat, Siegfried Mureşan: „Trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte şi intenţionează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcţie?” Schimbare de direcţie încotro? După ce a dat jos guvernul Bolojan, împreună cu AUR, PSD n-a spus o vorbă de ce l-a dat jos şi încotro vrea să ducă ţara, dacă ajunge la guvernare. AUR îşi doreşte anticipate, contând pe sondajele de opinie, care îl dau la 40% în intenţia de vot a românilor. Dar Grindeanu-PSD nu spune o vorbă ce are de gând dacă ajunge premier.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Situaţia fiscal bugetară a României este următoarea, din cifrele oficiale ale BNR şi INS:

PIB-400 miliarde euro;

Buget-120 miliarde euro;

Deficit bugetar- 9,3% din PIB lăsat de Ciolacu;

Datorie publica-240 miliarde euro (peste 60% din PIB)

Împrumuturi anuale- 60 miliarde euro pentru plata dobânzilor, finanţarea şi refinanțarea împrumuturilor, pensii si salarii bugetare.

Ce a făcut Bolojan? A încercat să reducă deficitul bugetar şi l-a adus la 6% din PIB, a redus cheltuielile de funcţionare a statului cât l-a lăsat PSD în Coaliţia de guvernare, apoi n-a avut pârghii importante ca premier interimar.

Ce ar putea face Siegfried Mureşan în această situaţie dezastruoasă a finanţelor ţării? Doar să continue cu şi mai mare forţă ce a făcut Bolojan, cu un guvern cu puteri depline.

Grindeanu ne-a spus, la modul general, ce-ar face PSD dacă ar fi la guvernare: relansare economică, prosperitate, protecţie socială. În primul rând că economia este privată, nu are cum s-o relanseze statul, ci investitorii şi proprietarii companiilor. Pentru cele trei obiective PSD are nevoie de un munte de bani, pe care nu-i are. De asta nici nu spune de câţi bani ar avea nevoie şi de unde i-ar lua. Ne crede proşti pe toţi, să credem balivernele pe care le emite!

Grindeanu: „N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România”.

Grindeanu-PSD au ţinut ţara blocată patru luni! Iar ne credeţi proşti! L-aţi dat jos pe Bolojan prin moţiune de cenzură şi n-aţi pus nimic în loc. Ce să facă Bolojan? Era demis şi să demisioneze din poziţia de demis?

Planul pentru România a fost şi este programul de guvernare al Alianţei din care făcea parte şi PSD. Cu care a fost de acord la intrarea în Alianţă. Acum, Mureșan ne spune că în câteva zile aduce la zi acest program, cu ce este nou în România şi în lume.

Există şi varianta că Grindeanu înţelege în ce situaţie se află România, dar încearcă să-i aburească pe alegătorii săi, să le obţină voturi în viitoarele alegeri, la termen sau anticipate. Poate există şi cetăţeni care se lasă aburiţi. Dar majoritatea nu, înţeleg şi află ce fac alte ţări din UE pentru a fi pe propriile picioare, nu în cârje date de împrumuturi.

Ce ar însemna schimbarea de direcţie propusă de Grindeanu?

A anunţat PSD un Acord pe 10 priorităţi în care pune vise şi proiecte irealizabile fără un munte de bani.

Una dintre priorităţi: Colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară.

Foarte bine, dar PSD a avut premieri şi miniştri de Finanţe mulţi ani, inclusiv în ultimii ani. Şi am ajuns unde am ajuns cu deficitul şi datoria publică, pentru că premierii şi miniştrii PSD n-au fost în stare să facă o colectare corectă, combaterea fraudei şi disciplina bugetară. De ce ar fi în stare acum?

Să vedem ce ne aşteaptă dacă Guvernul Siegfried Mureşan pică în parlament.

-„România se află în criză de timp pentru a evita retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”, pe măsură ce criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, scrie Bloomberg, care citează o analistă a agenției de rating Fitch. Iar Grindeanu amenință ca dă in judecată agentia Fitch. Atât îl duce capul!

-Pe 2 octombrie, agenţia S&P publică raportul privind România. Dacă până atunci nu avem un guvern stabil, categoria în care va fi plasată România va fi „junk”. Cu toate consecinţele ce decurg de aici, blocarea fondurilor UE şi oprirea împrumuturilor investitorilor. România rămâne fără bani de pensii şi salarii bugetare.

-Daca Guvernul Siegfried Mureşan pică în parlament, preşedintele Nicușor Dan va desemna pe Grindeanu să facă guvern, ultima soluţie. Cum AUR vrea doar alegeri anticipate, sau ar cere poziţia de premier şi ministere importante pentru a vota un guvern, PNL-USR-UDMR nu votează un guvern PSD, pică şi guvernul Grindeanu şi preşedintele dizolvă parlamentul în vederea alegerilor anticipate. Alte câteva luni de haos politic, dar cel mai grav, nu avem bani de pensii şi salarii bugetare.

Cel mai simplu de înţeles, dar greu pentru Grindeanu: banii sunt la CE şi la investitori, noi trebuie să facem acum ce ne dictează ei. Politicienii noştri au adus ţara în poziţia asta („mă doare în ... de deficitul bugetar”), nu UE.

Cine-i prost, domnule Grindeanu?