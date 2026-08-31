Deficitul bugetar s-a redus cu 28 de miliarde de lei, la 2,34% din PIB, dar tăierea sporurilor a avut un aport infim

Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 48,08 miliarde de lei după primele șapte luni ale anului, în scădere cu 28,36 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. În termeni nominali, deficitul s-a redus cu 37%, iar ca pondere în PIB a coborât de la 3,99% la 2,34%.

Deficitul bugetar a scăzut la 2,34% din PIB Foto: Shutterstock

Reducerea deficitului a venit într-un context în care veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,2%, până la 412,31 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%, la 460,39 miliarde de lei.

Veniturile fiscale au avut un ritm de creștere mai mare decât veniturile totale, de 15,4%, ajungând la 214,32 miliarde de lei. Încasările nete din TVA au crescut cu 26,5%, până la 88,55 miliarde de lei, iar veniturile din accize au fost cu 6,4% mai mari decât în primele șapte luni din 2025.

Fondurile rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donațiile au ajuns la 37,28 miliarde de lei, în creștere cu 30,3%.

Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 4,06 miliarde de lei

Cheltuielile de personal au însumat 95,67 miliarde de lei în primele șapte luni, cu 4,06 miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea nominală a fost de 4,1%.

Ministerul Finanțelor arată că scăderea a fost determinată de reducerea unor sporuri și de măsurile de temperare salarială.

Ca pondere în PIB, cheltuielile de personal au coborât de la aproximativ 5,2% în primele șapte luni din 2025 la 4,7% în acest an, o reducere de 0,5 puncte procentuale.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor publice a scăzut de la 22,3% la 20,8%.

Economia de 4,06 miliarde de lei la cheltuielile de personal reprezintă aproximativ 14% din reducerea de 28,36 miliarde de lei a deficitului înregistrat față de primele șapte luni din 2025.

Investițiile au crescut cu aproape 15 miliarde de lei

Cheltuielile pentru investiții au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu 14,83 miliarde de lei mai mult decât în primele șapte luni ale anului trecut. Creșterea a fost de aproximativ 24%.

Proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 45,88 miliarde de lei. Plățile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au crescut cu 39,1%, iar cheltuielile aferente componentei nerambursabile a PNRR au fost de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Ministerului Finanțelor, 71,05% din volumul investițiilor este reprezentat de proiecte susținute din fonduri europene și PNRR, sub formă de granturi și împrumuturi.

Plățile pentru aceste axe au crescut cu 20,40 miliarde de lei, respectiv 60,08%.

Dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei

Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 40,12 miliarde de lei în primele șapte luni, în creștere cu 26,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acestea au reprezentat 2% din PIB.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 11,2%, până la 59,6 miliarde de lei, majorarea fiind determinată în principal de plățile din sistemul de sănătate.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 146,59 miliarde de lei, în scădere cu 0,6% față de primele șapte luni din 2025.

Subvențiile au însumat 7,51 miliarde de lei, iar categoria „alte cheltuieli” s-a redus cu 2,69 miliarde de lei, până la 8,4 miliarde de lei.

Cum au evoluat veniturile

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 38,34 miliarde de lei, cu 8,6% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 5,2%, în timp ce încasările din impozitul pe dividende au avansat cu 19,5%.

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Contribuțiile de asigurări au ajuns la 129,14 miliarde de lei, în creștere cu 6,7%, iar impozitul pe profit a însumat 28,35 miliarde de lei, cu 8,3% mai mult decât în primele șapte luni ale anului trecut.

În cazul TVA, încasările brute au crescut cu 21,7%, iar restituirile de TVA către mediul privat au avansat cu 4,6%, până la 20,48 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor: „Menținem trendul de reducere a deficitului”

„Datele la șapte luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar şi stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate, în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministrul a precizat că rambursările de TVA au continuat, companiile primind peste 20,4 miliarde de lei, iar investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%.

Nazare a mai arătat că începând din august baza de comparație se modifică, ca urmare a anualizării efectelor măsurilor adoptate în iulie 2025, iar diferențele față de anul trecut se vor reduce.

„Important este să păstrăm execuția în profilul bugetar și pe traiectoria necesară pentru atingerea țintei de deficit pe întregul an”, a spus ministrul.

Pentru primele șapte luni, deficitul bugetar reprezintă 2,34% din PIB, față de 3,99% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.