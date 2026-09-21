Vor șefii PSD să preia conducerea României plasată în „junk”? Nu pricep ce-i aşteaptă…

Ultimele evenimente ne arată că şefii PSD nu înţeleg mersul politicii româneşti, nici ce îi avantajează şi ce nu. Au plecat singuri de la guvernare mizând pe întâmplări care n-au avut loc. Şi de patru luni stau în afara guvernării.

Foto: GEORGE CALIN

Acum încearcă să blocheze învestirea guvernului Mureșan, pentru ce? Să desemneze preşedintele ca premier pe Grindeanu? Nu ştiu la ce se bagă!

Ce se întâmplă dacă nu trece guvernul Mureşan

Pe 2 octombrie, agenţia de rating Standard & Poor’s publică raportul de rating pentru România. S&P este socotită cea mai dură dintre cele trei agenţii, care sunt independente, nu pot fi influenţate politic sau cu şpagă. De aceea investitorii, bancherii ţin cont de deciziile agenţiilor şi îşi orientează activitatea în funcţie de ratingul acordat ţărilor de către cele trei agenţii.

Agenţia Fitch ne acordase iniţial catificativul „junk”, şi doar la insistenţele şi datele furnizate de România ne-a păstrat vechiul calificativ, oricum doar cu un pas deasupra „junk”. Zilele trecute, un funcţionar de rang înalt al agenţiei Fitch a declarat: „România se află în criză de timp pentru a evita retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”, pe măsură ce criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală”.

Neînvestirea guvernului Siegfried Mureşan ar fi bomboana pe coliva credibilităţii României. Este clar că S&P ne va plasa la categoria „junk”, pentru că nu suntem capabili să avem un guvern cu puteri depline. Şi în această conjunctură vrea PSD să preia guvernarea!

Situaţia internaţională este extrem de gravă

Guvernul american tocmai a avertizat cetăţenii săi să părăsească Orientul Mijlociu „acum”! Nu este clar ce turnură va lua războiul din Iran, care trenează de 8 luni, fără o finalizare limpede. Iar Trump este forţat de alegerile din noiembrie să găsească o soluţie la acest război.

Rebelii Houthi atacă în Marea Rosie şi ameninţă că blochează strâmtoarea Bab el-Mandeb, ceea ce ar duce la oprirea unei părţi importante a comerţului mondial.

Agenţiile de informaţii din Polonia, Germania, Franţa, Anglia, repetă obsesiv că Putin are în plan să atace ţări NATO, fie şi cu lovituri de mai mică amploare, pentru a testa reacţia NATO. Nu este clar dacă informaţiile se referă la Ţările Baltice, Polonia sau chiar România. Aşa că ne aşteaptă evenimente dure şi neclare, pe lângă incursiunile cu drone ruseşti în teritoriul României.

Preţul internaţional al petrolului sare în aer, dacă escaladează războiul din Orientul Mijlociu, şi România trebuie să facă faţă acestor costuri uriaşe.

În tot acest context, PSD nu înţelege că „junk” mai lipsea României, pentru a prelua guvernarea ţării.

Ce se poate întâmpla după intrarea României în „junk”

Avem experienţa din 2010, când am ajuns la mâna FMI după tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor.

-Oamenii de afaceri, investitorii, companiile încep să-şi retragă banii din băncile din România (miliarde de euro). Se produce o panică în piețe, o criză de lichidități;

-Cursul de schimb se duce rapid spre 6-7 lei/euro;

-Cetatenii îşi retrag economiile din bănci, de frica falimentelor;

-Statul român devine necredibil în piaţa financiară internaţională şi nu se mai poate împrumuta la costuri decente;

-FMI este solicitat să ne ajute, dar pune condiţii „groaznice”;

-Fara FMI, statul român ajunge să nu poată plăti pensii şi salarii bugetare;

-Romania intră în faliment, inflaţia şi şomajul cresc galopant;

-Sărăcie lucie, șomaj uriaş. Crize şi tulburări sociale.

Este un scenariu sumbru, dar nimeni nu poate garanta că nu se va întâmpla. Şi în aceste condiţii ce ne-ar mai lipsi? Un guvern PSD care nu prezintă nicio garanţie în ochii oficialilor de la Bruxelles, oficiali care ne-ar putea ajuta să trecem peste prăpastie. Ce aşteaptă conducătorii PSD? Să fie alungaţi cu pietre pe străzi de către cetăţenii flămânzi şi fără mâncare la copii?

În orice logică politică, chiar într-una generată de oameni fără experienţă, nu este momentul să vii la guvernare, dacă Mureşan este respins de Parlament. Şi ce facem atunci, rămâne Bolojan la guvernare pentru a organiza alegeri anticipate? Încă vreo 4-5 luni de acum înainte?

Mărturisesc că am avea de a face cu o logică de copii de grădiniţă!