PSD a avut ca primă opțiune continuarea guvernării alături de celelalte partide din coaliție, însă cu un nou program de guvernare și un alt prim-ministru, nu cu Ilie Bolojan, a declarat Claudiu Manda, secretarul general al PSD, la „Interviurile Adevărul”.

„Prima opțiune pe care am avut-o atunci a fost să rediscutăm în cadrul coaliției. Un nou program de guvernare, cu un alt prim-ministru și să continuăm. Dar nu cu domnul Bolojan”, a afirmat Manda.

Liderul PSD a spus că PNL ar fi putut să își asume o astfel de variantă, în condițiile în care social-democrații își exprimaseră disponibilitatea de a continua guvernarea. Manda a subliniat că există puncte comune între PSD, PNL, UDMR și USR, inclusiv orientarea pro-occidentală și apartenența la aceleași familii politice europene, dar și diferențe între formațiuni.

Un alt scenariu luat în calcul de social-democrați este ca Ilie Bolojan să rămână în funcție pentru o perioadă lungă, în regim interimar. Manda spune că PSD nu exclude această posibilitate și subliniază că partidul nu s-a agățat de putere după retragerea din guvernare.

„Scenariul doi, în care ar putea să rămână domnul Bolojan o perioadă lungă de timp, nu este un scenariu pe care să-l dăm la o parte”, a declarat secretarul general al PSD.

Manda a precizat că, după decizia de retragere, social-democrații și-au retras reprezentanții din Executiv. „În momentul în care am spus că ne despărțim, au plecat și miniștrii noștri, și secretarii de stat, și prefecții. Suntem în opoziție. Nu mai suntem în această guvernare”, a mai spus el.