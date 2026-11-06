 Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din Tulcea, alertată în toiul nopții | adevarul.ro
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Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din Tulcea, alertată în toiul nopții

Război în Ucraina
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Forțele ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, iar autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul și estul județului Tulcea.

ro-alert
Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert Foto: Arhivă

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zonele vizate, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00.19. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 00.41.

O alertă similară a fost emisă și în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, când porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone. Atunci, autoritățile române au ridicat de la sol avioane F-16 de la bazele aeriene Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 04.11. Nici atunci nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

În 10 octombrie, două drone care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea graniței cu România, au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale.

În ambele situații, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert, iar două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației. MApN a precizat că niciuna dintre cele două drone nu a pătruns în spațiul aerian național.

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