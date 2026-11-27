Pentru românii care dețin un autoturism, cheltuielile anuale pot ajunge la aproximativ 3.000 de lei numai pentru asigurarea RCA, impozitul auto și rovinieta anuală. Sumele pot fi chiar mai mari pentru șoferii tineri sau pentru proprietarii mașinilor cu motoare puternice, fără a include combustibilul, întreținerea și eventualele reparații.

Cheltuielile anuale pentru o mașină pot ajunge la câteva mii de lei. Foto: arhivă

Chiar dacă folosesc mașina mai rar, proprietarii nu sunt scutiți de o serie de cheltuieli. O analiză realizată de „Adevărul Financiar” arată cât îi poate costa anual pe români deținerea unui autoturism, în funcție de domiciliul și vârsta proprietarului, dar și de caracteristicile mașinii.

RCA mai scump pentru șoferii tineri din București și Ilfov

Conform tarifelor de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în mai 2026, pentru un proprietar de 31-40 de ani din București sau Ilfov, care are o mașină cu puterea cuprinsă între 76 și 100 kW, tariful anual de referință este de 2.666 de lei. În restul țării, pentru aceeași categorie de proprietari și autoturisme, valoarea ajunge la 1.634 de lei.

Pentru tinerii cu vârsta de până la 30 de ani care dețin același tip de mașină, tariful de referință urcă la 4.760 de lei în București și Ilfov, comparativ cu 2.896 de lei în celelalte județe.

Cum influențează norma de poluare impozitul auto

Conform grilei prevăzute de Codul fiscal, impozitul anual de bază pentru o mașină Euro 4, cu motor de 1.600 cmc, este de aproximativ 150 de lei. În cazul unui autoturism Euro 6 cu aceeași capacitate cilindrică, suma se reduce la 132 de lei.

În cazul autoturismelor cu motoare de 2.500 cmc, diferențele sunt mai pronunțate. Pentru o mașină Euro 4, proprietarul are de plătit un impozit anual de bază de aproximativ 1.152 de lei, față de 1.011 lei pentru un autoturism Euro 6.

În cazul autoturismelor electrice, impozitul anual de bază prevăzut de legislație este de 40 de lei.

O nouă scumpire a rovinietei este posibilă în 2027

Începând cu 1 octombrie 2026, tarifele pentru rovinietă diferă în funcție de norma de poluare a autoturismului.

Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 888/2026, o rovinietă valabilă 12 luni costă 254 de lei pentru mașinile Euro 6, 292 de lei pentru cele Euro 4 și Euro 5, respectiv 330 de lei pentru autoturismele Euro 3 sau cu norme de poluare inferioare. Mașinilor electrice li se aplică cel mai mic tarif anual, de 228 de lei.

Comparativ cu vechiul tarif anual de 262,92 lei, proprietarii mașinilor Euro 3 sau mai poluante achită cu aproximativ 67 de lei mai mult, echivalentul unei scumpiri de 25,5%.

Dacă s-ar aplica o indexare de 6,6%, rovinieta anuală ar putea costa în 2027 311 lei pentru mașinile Euro 4 și Euro 5, aproximativ 271 de lei pentru cele Euro 6 și 352 de lei pentru autoturismele Euro 3 sau mai poluante. În cazul mașinilor electrice, tariful ar putea urca la 243 de lei.

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Peste 6.000 de lei pe an pentru o familie cu două mașini

Pe baza tarifelor din 2026, un proprietar de 31-40 de ani din București sau Ilfov, care deține o mașină Euro 4, cu motor de 1.600 cmc și puterea cuprinsă între 51 și 75 kW, poate ajunge la cheltuieli anuale de aproximativ 2.928 de lei.

Din total, 2.486 de lei reprezintă tariful de referință RCA, aproximativ 150 de lei impozitul auto, iar 292 de lei rovinieta anuală. Aceste cheltuieli echivalează cu 244 de lei pe lună.

În restul țării, un proprietar din aceeași categorie de vârstă, care deține același tip de mașină, ar avea costuri de aproximativ 1.911 lei pe an, dacă se păstrează același nivel al impozitului auto.

Pentru un autoturism Euro 6, cu motor de 2.000 cmc și puterea cuprinsă între 101 și 125 kW, cheltuielile estimate ajung la 3.382 de lei pe an în cazul unui proprietar din București sau Ilfov, încadrat în aceeași grupă de vârstă.

O familie din București sau Ilfov care deține câte un autoturism din cele două categorii analizate ar avea cheltuieli de aproximativ 6.310 lei anual, adică peste 525 de lei pe lună.

De asemenea, nu sunt incluse costurile cu ITP, combustibilul, parcarea, asigurarea CASCO sau întreținerea autoturismelor.

Cheltuieli suplimentare pentru mașinile vechi

Potrivit raportului „Vehicles on European Roads 2026”, publicat de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), autoturismele din România aveau în 2024 o vechime medie de 15,6 ani, față de 12,7 ani la nivelul Uniunii Europene. În România erau înregistrate 443 de autoturisme la mia de locuitori.

Inspecția tehnică periodică trebuie făcută anual pentru mașinile cu o vechime de cel puțin 12 ani. Pentru majoritatea autoturismelor mai noi, aceasta se efectuează o dată la doi ani.

Chiar dacă mașina este folosită rar, proprietarii trebuie să ia în considerare schimburile de ulei și filtre, verificarea sistemului de frânare, precum și înlocuirea bateriei și a anvelopelor.

Restricții pentru mașinile vechi, pregătite în București din 2027

Pe lângă costurile de întreținere, proprietarii mașinilor vechi din Capitală s-ar putea confrunta și cu restricții de circulație.

Pus în consultare publică pe 12 noiembrie 2026, Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul București propune ca, de la 1 noiembrie 2027, accesul autovehiculelor Non-Euro și Euro 1 în zona centrală a Capitalei să fie limitat.

Ulterior, restricțiile ar urma să se extindă treptat: la autovehiculele Euro 2 în 2028, Euro 3 în 2029, Euro 4 în 2030 și Euro 5 în 2031.