 Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avioane F-16, ridicate de la sol în România | adevarul.ro
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Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avioane F-16, ridicate de la sol în România

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Atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au dus la ridicarea de la sol a unor avioane F-16 și a unui elicopter IAR 330 Puma SOCAT. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

F-16
Avioane F-16 au ridicate de la sol Foto: MApN

În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone, iar autoritățile române au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În contextul atacurilor, au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 04.11, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05.26.

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