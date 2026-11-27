Mădălina Radu Turza, fost consilier de stat și activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, acuză un șofer Uber că a refuzat să o transporte împreună cu fiica sa, Clara, din cauza dizabilității copilului. Femeia susține că a fost insultată, iar fetița ar fi fost apucată de fular. Au fost aruncate cuvinte dure, precum „Să moară mama, ia-ți bolnava de aici. Ieși, ieși că nu duc handicapați”. În urma incidentului, a depus plângere penală la Poliția Capitalei.

Mădălina Radu Turza și fiica ei, Clara. Foto: Facebook/Mădălina Radu Turza

Incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de miercuri, 25 noiembrie, după ora 22.00, când cele două plecau de la spital. Femeia comandase o cursă printr-o aplicație de transport alternativ și alesese varianta premium, pentru care urma să plătească aproape 100 de lei. Mădălina Turza a relatat incidentul pe Facebook în aceeași seară.

După o așteptare de peste zece minute, la adresă ar fi ajuns o Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare IF91RCH. Fostul consilier de stat susține că, imediat după ce ea și fiica sa s-au urcat în mașină, șoferul a început să le adreseze injurii.

„Nu apuc să închid uşa şi şoferul întoarce capul şi zice: Să moară mama, ia-ți bolnava de aici. Ieși, ieși că nu duc handicapați”, a relatat Mădălina Turza că i-ar fi spus șoferul.

Femeia afirmă că șoferul ar fi apucat-o de fular pe Clara și ar fi continuat să le jignească. În momentul în care a încercat să-și scoată fiica din mașină, fularul copilului ar fi rămas prins în portieră, iar șoferul ar fi plecat imediat.

Cele două au rămas în stradă, pe frig, după ce fetița tocmai ieșise de la urgențe, unde primise perfuzii și era slăbită.

A depus plângere penală la Poliția Capitalei

Mădălina Turza a precizat că a comandat o a doua mașină, iar un alt șofer le-a transportat acasă. La o zi după incident, aceasta a anunțat că a depus plângere penală la Poliția Capitalei și a solicitat conservarea urgentă a probelor.

Fostul consilier de stat a mai anunțat că intenționează să sesizeze și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în legătură cu serviciile Uber România.

Fostul consilier vrea modificarea legislației privind transportul alternativ

Mădălina Turza susține că situația nu trebuie privită doar ca un incident individual, ci ridică probleme privind siguranța pasagerilor cu dizabilități și responsabilitatea platformelor de transport alternativ.

„Ceea ce ni s-a întâmplat mie şi Clarei ridică întrebări care depăşesc cu mult cazul nostru personal. Întrebări despre siguranţa pasagerilor, despre protecţia persoanelor vulnerabile şi despre responsabilitatea platformelor de transport alternativ”, a precizat ea.

Aceasta a anunțat că va iniția un demers pentru modificarea legislației care reglementează serviciile de ridesharing în România.

Femeia spune că urmărește nu doar sancționarea șoferului implicat, ci și introducerea unor mecanisme eficiente de prevenire, raportare și sancționare a unor astfel de comportamente.

„Să răspunzi și penal că ai pus mâna pe copilul meu”

În aceeași postare, Mădălina Turza a transmis un mesaj direct șoferului și a spus că va face demersuri pentru ca acesta să răspundă inclusiv penal pentru că ar fi pus mâna pe copilul său și le-ar fi lăsat în stradă, în frig și pe timpul nopții.

„Draga Vali, cred că te chema pe tine șofer abject. Îți promite ție Mădălina Radu, că pe câtă cerneală am consumat să îți apar etnia în viața mea și cât am luptat pentru nediscriminare, ori o sută voi consuma să ajungi acolo unde îți este locul. Și să răspunzi și penal că ai pus mâna pe copilul meu”, a scris aceasta.

Totodată, Mădălina Turza a cerut companiei Uber România explicații privind verificarea șoferilor înainte de acceptarea lor pe platformă și mecanismele prin care clienții pot raporta eficient incidentele.

„Care este mecanismul de plângere accesibil și la îndemâna clientului? Cum și unde raportez eficient? Lăsați steluțe și bacșiș. Nu. Mecanism de raportare. Că urla mii de români de situații rele cu șoferii vostri. Așa pe limba corporatistă străină - SAFEGUARDING MECHANISM? Where is it? Is it effective?”, a întrebat ea.