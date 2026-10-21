 Alertă aeriană în județul Tulcea. Locuitorii, avertizați asupra riscului unor atacuri cu drone | adevarul.ro
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Alertă aeriană în județul Tulcea. Locuitorii, avertizați asupra riscului unor atacuri cu drone

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O alertă aeriană a fost emisă miercuri dimineață, 21 octombrie, în nord-estul județului Tulcea, unde populația a primit un mesaj RO-Alert referitor la riscul unor incursiuni de drone. Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 03:30, iar potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, nu au fost înregistrate apeluri la 112.

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Foto: Mediafax

Mesajul RO-Alert a fost adresat populației din nord-estul județului și conținea recomandări privind măsurile de protecție în cazul unui pericol aerian, notează Mediafax.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se preciza în avertizarea transmisă locuitorilor.

Potrivit ISU Tulcea, după emiterea alertei nu au fost raportate solicitări de ajutor prin numărul unic de urgență 112.

Județul Tulcea s-a aflat în repetate rânduri sub avertizări aeriene în ultimele luni, pe fondul războiului din Ucraina și al riscului ca dronele utilizate în atacurile din apropierea graniței să pătrundă în spațiul aerian al României.

În ultimele zile, avioane F-16 românești au fost implicate în misiuni legate de prezența dronelor în apropierea frontierei, iar autoritățile au raportat incidente în zona Deltei Dunării.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, în 2026 au fost înregistrate 39 de atacuri în apropierea frontierei României și 35 de pătrunderi neautorizate pe teritoriul țării. În același interval, șase drone au fost doborâte, iar autoritățile au descoperit 44 de fragmente de drone și două mine marine.

Avertizarea de miercuri dimineață a vizat posibile incursiuni de drone, fără ca informațiile disponibile să indice că ar fi fost confirmată o pătrundere în spațiul aerian românesc în timpul acestui incident.

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