O dronă a intrat în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian al României, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, la sud-est de Sulina. MApN a ridicat de la sol avioane de luptă spaniole și românești, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Alerta vine după ce o navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacată miercuri seară, 14 octombrie, în rada Sulina, plecase din Turcia și se ducea să încarce în Ucraina la Ismail.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești Foto: MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, potrivit unei informări transmise de instituție.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar.

Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol

Ulterior, după semnalarea altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 04.57, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonele vizate.

Potrivit MApN, nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 05.46.

Incursiuni repetate în apropierea spațiului aerian românesc

Incidentul are loc în contextul unor incursiuni repetate ale dronelor în apropierea spațiului aerian românesc, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

Pe 14 octombrie, o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, în zona de nord-est a orașului Sulina, și a ieșit după opt minute. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Un incident similar a avut loc și pe 21 septembrie, când sistemul radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.