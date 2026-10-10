Două drone care zburau în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România, au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale în noaptea de vineri spre sâmbătă. În ambele situații, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert, iar două avioane F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Foto: Captură Vidoe / Facebook

Prima țintă aeriană a fost detectată în jurul miezului nopții, la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava. Cele două aeronave F-18, aflate în misiunea de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

La ora 00:17 a fost transmis primul mesaj RO-Alert, iar alerta aeriană a încetat la 00:40.

Aproximativ două ore mai târziu, radarele MApN au detectat o a doua țintă aeriană în spațiul ucrainean, în zona localității Chilia, la circa 15 kilometri est de Vâlcove. Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02:18, iar alerta a încetat la 03:13, notează publicația locală TLNews.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că niciuna dintre cele două drone nu a pătruns în spațiul aerian național.

Vama Siret, închisă temporar după o alertă de dronă

Tot vineri seară, punctul de trecere a frontierei Siret, din județul Suceava, a fost închis temporar după ce autoritățile ucrainene au emis o alertă privind prezența unei drone.

Potrivit informațiilor relatate de Monitorul de Suceava, decizia a fost confirmată de prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv. Personalul punctului de trecere ucrainean a anunțat autoritățile române după ce a decis suspendarea temporară a activității, iar măsura a fost aplicată și pe partea românească.

Persoanele aflate în zonă și angajații punctului de frontieră au fost evacuați preventiv. Traficul prin Vama Siret a fost reluat în jurul orei 23:00.