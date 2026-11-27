Facturarea pe baza consumului real, fără transmiterea lunară a indexului, ar urma să devină accesibilă pentru încă peste 3,35 milioane de locuri de consum din România în 2027 și 2028. Calendarul actualizat, aprobat de ANRE joi, 26 noiembrie 2026, prevede extinderea sistemelor de măsurare inteligentă până la o acoperire națională de 70% la sfârșitul lui 2028.

Peste 3,35 milioane de locuri de consum vor beneficia de contorizare inteligentă. Foto: arhivă

Extinderea continuă investițiile derulate de distribuitori în ultimii ani. Într-un articol publicat de Adevărul Financiar prezenta programele E.ON prin care fuseseră instalate circa 320.000 de contoare inteligente la consumatori.

Cum sunt împărțite instalările în următorii doi ani

Operatorii de distribuție au planificat integrarea a 1.361.182 de locuri de consum în 2027 și a altor 1.996.633 în 2028. În total, calendarul vizează 3.357.815 de noi locuri de consum, cu un volum mai mare al instalărilor programat pentru al doilea an.

La 31 decembrie 2025, sistemele de măsurare inteligentă acopereau 3.578.830 de utilizatori, echivalentul a 34,54% din totalul locurilor de consum. Obiectivul pentru sfârșitul lui 2028 este creșterea acestei ponderi la 70%.

Ce se schimbă pentru consumatori

Principalul avantaj este transmiterea automată a datelor, care permite facturarea pe baza consumului efectiv și elimină necesitatea comunicării indexului autocitit. Consumatorii își pot urmări mai detaliat utilizarea energiei și pot identifica mai ușor unde își pot ajusta consumul.

Beneficiul pentru gestionarea facturii vine din măsurarea consumului real și din accesul la informații mai detaliate despre energia folosită.

Diferențe mari între zonele de distribuție

La sfârșitul lui 2025, gradul cumulat de realizare a obiectivelor din calendar era de aproximativ 98% la nivel național. Această medie ascunde însă decalaje importante între zonele de concesiune.

Oltenia ajunsese la 115% din obiectivul planificat, Muntenia la 114%, Banat la 112%, iar Dobrogea la 110%. În zona Delgaz Grid, gradul de realizare era de 93%, în timp ce zonele Distribuție Energie Electrică România (DEER) înregistrau valori între 52% și 71%. Procentele arată îndeplinirea planului, nu ponderea tuturor locurilor de consum care au contoare inteligente.

Și țintele de acoperire pentru 2028 diferă. Dobrogea are cea mai ridicată pondere planificată a locurilor de consum integrate în sistemele inteligente, de 86%, urmată de Muntenia, cu 81%, și Banat, cu 80%.

Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat că autoritatea va urmări respectarea calendarului și îndeplinirea obiectivelor fiecărui operator. Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

Fondurile europene, sprijin pentru recuperarea întârzierilor

Calendarul actualizat ia în calcul finanțările nerambursabile disponibile pentru modernizarea infrastructurii energetice, inclusiv prin Fondul pentru modernizare. Ghidul aprobat în 2026 permite susținerea investițiilor în sisteme de măsurare inteligentă, iar folosirea acestor resurse poate accelera instalările și reduce decalajele dintre regiuni.

Pe lângă monitorizarea consumului, digitalizarea rețelelor permite identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentarea cu electricitate, un alt beneficiu urmărit prin extinderea contorizării inteligente.