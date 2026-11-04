Avioane F-16, ridicate de la sol în România în urma detectării unei ținte aeriene la granița cu Ucraina

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, miercuri, un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească. Ministerul Apărării a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Avioane F16 ridicate de la sol Foto: MApN

”În dimineaţa zilei de miercuri, 4 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora10.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Anterior, ISU Tulcea anunţa că a fost transmis un mesaj RO-Alert.

”Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arăta în mesaj.

Mesajul a fost transmis pentru zona de nord a judeţului Tulcea.