Scene ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer fără permis, aflat sub influența alcoolului, a ignorat semnalele polițiștilor și a provocat un accident, în urma căruia un autoturism a fost proiectat pe terasa unui restaurant, rănind patru persoane.

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Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, când polițiștii au încercat să oprească pentru control un autoturism observat pe strada Bucegi.

Șoferul și-a continuat însă deplasarea, iar echipajele au pornit în urmărirea sa, relatează Ziua News.

Cursa s-a încheiat pe strada Timișorii, unde bărbatul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, mașina lovită, condusă de o tânără de 20 de ani, a fost proiectată pe terasa unui restaurant.

Patru persoane au fost rănite și transportate la spital: șoferul urmărit, conducătoarea auto a celui de-al doilea vehicul, o adolescentă de 16 ani aflată în mașină și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasă în momentul accidentului.

Etilotestul a indicat în cazul șoferului de 27 de ani o concentrație de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat, de asemenea, că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

O cameră de supraveghere a surprins impactul Foto: captură Tele 8 TV

Anchetatorii au stabilit că autoturismul implicat în urmărire aparținea unei alte persoane. Oamenii legii verifică acum și circumstanțele în care tânărul a intrat în posesia mașinii.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă.

Amintim că miercuri seară, un copil și doi bărbați au fost răniți și transportați la spital, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție, în zona centrală a municipiului Arad.

Un alt accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, 28 august, pe Autostrada Soarelui (A2), pe sensul de mers către București.