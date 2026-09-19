Americanul care și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă. Ce greșeală i-a purtat prin patru țări: „A trebuit să ne întoarcem acasă”

Un american a decis să-și mute familia în Thailanda, în speranța că vor începe o viață nouă departe de Statele Unite. Planul s-a complicat însă aproape imediat din cauza unei greșeli legate de viză, iar ceea ce trebuia să fie o mutare definitivă s-a transformat într-o călătorie prin patru țări. După opt luni, familia s-a întors în SUA.

Braydon Barrett și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă Foto: FB

Braydon Barrett, în vârstă de 32 de ani, își dorea să locuiască în afara SUA împreună cu familia sa. Ideea de a pleca din țară a venit în special din partea soției sale, care își dorea de mai mult timp să petreacă o perioadă în străinătate. După nașterea fiului lor, în 2023, cei doi au decis să facă în sfârșit pasul.

Barrett are afacere de coaching fitness online și putea lucra de la distanță, în timp ce soția sa este mamă cu normă întreagă. După ce au analizat mai multe destinații, au ales Thailanda, inclusiv datorită posibilităților oferite de sistemul de vize, potrivit Il Messaggero.

Înainte de mutare, familia a făcut o călătorie de zece zile în Thailanda pentru a vedea unde s-ar putea stabili. În cele din urmă, au ales Pattaya, oraș aflat la aproximativ două ore de Bangkok. Chiar în ziua în care fiul lor împlinea un an, cei trei s-au urcat în avion și au plecat din Utah spre Thailanda. Planul lor a început însă să se complice aproape imediat.

Greșeala care le-a dat planurile peste cap

După sosirea în Thailanda, Barrett și-a dat seama că făcuse o greșeală în ceea ce privește planificarea vizei. El credea că avea 90 de zile la dispoziție pentru a găsi o soluție pe termen lung, însă, în realitate, avea doar 30 de zile.

Familia intenționa să rămână în Thailanda pe termen nelimitat și a început să caute o variantă prin care să poată continua planul. După câteva săptămâni petrecute încercând să rezolve situația, cei trei au decis să se mute temporar în Malaezia, unde puteau rămâne timp de trei luni.

Familia de americani care a vrut să se mute in Thailanda Foto: FB

Planul lor nu era abandonat. Sperau să găsească între timp o soluție care să le permită să revină în Thailanda și să își continue viața acolo.

Din Malaezia au plecat în Vietnam

Spre sfârșitul perioadei petrecute în Malaezia, a apărut o posibilă soluție. Thailanda introdusese Destination Thailand Visa, o viză valabilă cinci ani, destinată inclusiv lucrătorilor de la distanță și nomazilor digitali.

Noul program permitea șederea în Thailanda pentru perioade de până la 180 de zile la fiecare intrare. Există, însă, o condiție importantă: solicitantul trebuia să se afle în afara Thailandei atunci când depunea cererea.

Astfel, după încheierea celor trei luni în Malaezia, familia a plecat în Vietnam și a depus de acolo cererile pentru vize. Documentele lui Barrett și ale soției sale au fost aprobate rapid. Pentru viza copilului, însă, procedura a durat mai mult.

Problema era că și perioada în care familia putea rămâne în Vietnam se apropia de sfârșit. Cei trei au fost nevoiți să își continue călătoria și au plecat spre Manila, în Filipine.

Viza copilului a fost aprobată în ultimul moment

În timp ce familia se îndrepta spre aeroport pentru a pleca din Vietnam, a venit în sfârșit notificarea pe care o așteptau: și viza copilului era aprobată.

După mai multe săptămâni de incertitudine, familia avea acum toate documentele necesare pentru a reveni în Thailanda. Numai că lunile de drumuri își puseseră deja amprenta asupra celor trei. Ajunși la Manila târziu în noapte, cu fiul obosit și agitat, au întâmpinat o nouă problemă. La hotel, angajații nu reușeau să găsească rezervarea făcută de familie.

Au urmat aproximativ două ore în care Barrett a încercat să rezolve situația împreună cu personalul de securitate al hotelului. Pentru el, acel episod a reprezentat momentul în care și-a dat seama că ajunsese la limită.

După luni de mutări, drumuri și incertitudine, famila a decis să se întoarcă în Statele Unite.

Călătoria care trebuia să fie o mutare definitivă în Thailanda se transformase într-un traseu prin patru țări: Thailanda, Malaezia, Vietnam și Filipine.

Deși, în cele din urmă, au obținut vizele necesare pentru a reveni în Thailanda, experiența ultimelor luni i-a făcut să renunțe la planul inițial.