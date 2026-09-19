 Americanul care și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă. Ce greșeală i-a purtat prin patru țări: „A trebuit să ne întoarcem acasă” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 19 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Americanul care și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă. Ce greșeală i-a purtat prin patru țări: „A trebuit să ne întoarcem acasă”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un american a decis să-și mute familia în Thailanda, în speranța că vor începe o viață nouă departe de Statele Unite. Planul s-a complicat însă aproape imediat din cauza unei greșeli legate de viză, iar ceea ce trebuia să fie o mutare definitivă s-a transformat într-o călătorie prin patru țări. După opt luni, familia s-a întors în SUA.

Braydon Barrett și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă
Braydon Barrett și-a dus familia în Thailanda pentru o viață nouă Foto: FB

Braydon Barrett, în vârstă de 32 de ani, își dorea să locuiască în afara SUA împreună cu familia sa. Ideea de a pleca din țară a venit în special din partea soției sale, care își dorea de mai mult timp să petreacă o perioadă în străinătate. După nașterea fiului lor, în 2023, cei doi au decis să facă în sfârșit pasul. 

Barrett are afacere de coaching fitness online și putea lucra de la distanță, în timp ce soția sa este mamă cu normă întreagă. După ce au analizat mai multe destinații, au ales Thailanda, inclusiv datorită posibilităților oferite de sistemul de vize, potrivit Il Messaggero.

Înainte de mutare, familia a făcut o călătorie de zece zile în Thailanda pentru a vedea unde s-ar putea stabili. În cele din urmă, au ales Pattaya, oraș aflat la aproximativ două ore de Bangkok. Chiar în ziua în care fiul lor împlinea un an, cei trei s-au urcat în avion și au plecat din Utah spre Thailanda. Planul lor a început însă să se complice aproape imediat.

Greșeala care le-a dat planurile peste cap

După sosirea în Thailanda, Barrett și-a dat seama că făcuse o greșeală în ceea ce privește planificarea vizei. El credea că avea 90 de zile la dispoziție pentru a găsi o soluție pe termen lung, însă, în realitate, avea doar 30 de zile.

Familia intenționa să rămână în Thailanda pe termen nelimitat și a început să caute o variantă prin care să poată continua planul. După câteva săptămâni petrecute încercând să rezolve situația, cei trei au decis să se mute temporar în Malaezia, unde puteau rămâne timp de trei luni.

Familia de americani care a vrut să se mute in Thailanda
Familia de americani care a vrut să se mute in Thailanda Foto: FB

Planul lor nu era abandonat. Sperau să găsească între timp o soluție care să le permită să revină în Thailanda și să își continue viața acolo.

Din Malaezia au plecat în Vietnam

Spre sfârșitul perioadei petrecute în Malaezia, a apărut o posibilă soluție. Thailanda introdusese Destination Thailand Visa, o viză valabilă cinci ani, destinată inclusiv lucrătorilor de la distanță și nomazilor digitali.

Noul program permitea șederea în Thailanda pentru perioade de până la 180 de zile la fiecare intrare. Există, însă, o condiție importantă: solicitantul trebuia să se afle în afara Thailandei atunci când depunea cererea.

Astfel, după încheierea celor trei luni în Malaezia, familia a plecat în Vietnam și a depus de acolo cererile pentru vize. Documentele lui Barrett și ale soției sale au fost aprobate rapid. Pentru viza copilului, însă, procedura a durat mai mult.

Problema era că și perioada în care familia putea rămâne în Vietnam se apropia de sfârșit. Cei trei au fost nevoiți să își continue călătoria și au plecat spre Manila, în Filipine.

Viza copilului a fost aprobată în ultimul moment

În timp ce familia se îndrepta spre aeroport pentru a pleca din Vietnam, a venit în sfârșit notificarea pe care o așteptau: și viza copilului era aprobată.

După mai multe săptămâni de incertitudine, familia avea acum toate documentele necesare pentru a reveni în Thailanda. Numai că lunile de drumuri își puseseră deja amprenta asupra celor trei. Ajunși la Manila târziu în noapte, cu fiul obosit și agitat, au întâmpinat o nouă problemă. La hotel, angajații nu reușeau să găsească rezervarea făcută de familie.

Au urmat aproximativ două ore în care Barrett a încercat să rezolve situația împreună cu personalul de securitate al hotelului. Pentru el, acel episod a reprezentat momentul în care și-a dat seama că ajunsese la limită.

După luni de mutări, drumuri și incertitudine, famila a decis să se întoarcă în Statele Unite.

Călătoria care trebuia să fie o mutare definitivă în Thailanda se transformase într-un traseu prin patru țări: Thailanda, Malaezia, Vietnam și Filipine.

Deși, în cele din urmă, au obținut vizele necesare pentru a reveni în Thailanda, experiența ultimelor luni i-a făcut să renunțe la planul inițial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
gandul.ro
image
Câți bani va pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul oficial
fanatik.ro
image
Palatul de 4,4 milioane de euro care se prăbușește în centrul Bucureștiului. A fost ambasada SUA timp de 70 de ani și zace de un deceniu fără cumpărător
libertatea.ro
image
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
digisport.ro
image
Ai împlinit 18 ani? Poți primi în continuare alocația de stat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI
observatornews.ro
image
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii
cancan.ro
image
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
'Preaprobat' nu înseamnă 'credit aprobat'. De ce banca te poate refuza chiar dacă ți-a oferit deja o sumă
playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a fost filmat când își aranja șosetele în timpul summitului din Ucraina. Volodimir Zelenski îl vede și se uită siderat VIDEO
ziare.com
image
Probleme în familia lui Florinel Coman: soția fotbalistului de la Al-Gharafa a dezvăluit tot
digisport.ro
image
A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Finalul a fost dramatic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 19-20 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
click.ro
image
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
click.ro
image
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Cum au petrecut cei doi la marele eveniment. Jador a făcut show
image
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca