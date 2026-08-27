Andrei Bordeianu, influencer și fost concurent la o emisiune TV, a fost implicat marți, 25 august, într-un grav accident de motocicletă produs în București. Tânărul, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital cu multiple fracturi și leziuni, fiind internat în secția de Terapie Intensivă.

Accidentul a avut loc pe Bulevardul Expoziției, în Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de bord, un autoturism a ieșit dintr-o parcare și a pătruns pe șosea pentru a vira la stânga, moment în care i-a tăiat calea motociclistului. În urma impactului, Andrei Bordeianu a fost aruncat de pe motocicletă.

În urma accidentului, influencerul a suferit mai multe răni. Acesta are ambele mâini fracturate, fisuri la nivelul bazinului și coaste rupte. A fost transportat la Spitalul Universitar din București, unde medicii îl țin sub supraveghere în ATI.

Starea sa este gravă, dar stabilă. Medicii estimează că va mai rămâne câteva zile în secția de Terapie Intensivă, până când starea sa se va îmbunătăți, potrivit ObservatorNews.ro.

Unul dintre prietenii lui Andrei Bordeianu a postat pe rețelele de socializare un videoclip în cadrul căruia a vorbit despre starea de sănătate a influencerului. Cipi Raw a dezvăluit că, în urma impactului, fostul concurent de la Love Island s-a ales cu mai multe coaste rupte, fracturi la ambele mâini și o fractură de bazin, pentru care urmează să fie operat.

„Vă zic eu ce s-a întâmplat ca să nu mai fie informații eronate... Lui Andrei i-a tăiat o mașină calea, a făcut accident, a ajuns la spital cu fracturi la ambele mâini, ceva la bazin, pentru care urmează să fie operat, și niște coaste rupte. Probabil, 100%, la cum arată motorul, ce l-a salvat pe el a fost densitatea de mușchi care l-a apărat de impact. Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru el să treacă cu bine de operația la bazin... Sunt sigur că o să fie bine. Eu mă rog pentru tine, Andrei! Sper să fii bine, bro!”, a spus Cipi Raw pe InstaStory.

Polițiștii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul și responsabilitatea fiecărui participant la trafic.

Andrei Bordeianu a devenit cunoscut după ce a participat la Love Island FOTO Instagram Foto: Instagram

„Am fost inconștient, dar măcar n-am fost fraier. Mi-am luat BMW”

În urmă cu aproximativ două luni, Andrei Bordeianu își obținea permisul pentru motocicletă și își cumpăra primul motor, un BMW S1000RR, model 2026. La scurt timp, acesta a publicat și pe YouTube un videoclip intitulat „Am fost INCONȘTIENT și mi-am luat primul motor – BMW S1000RR 2026”, în care le povestea urmăritorilor despre noua sa achiziție și experiența de la începutul aventurii sale pe două roți.