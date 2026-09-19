 Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!” | adevarul.ro
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Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”

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După o perioadă marcată de o pierdere uriașă, Mihaela Rădulescu încearcă să își regăsească echilibrul.

Mihaela şi Felix au format un cuplu mai bine de 11 ani
Mihaela şi Felix au format un cuplu mai bine de 11 ani Foto: Instagram

Vedeta, în vârstă de 57 de ani, a povestit că s-a întors la călărie, o activitate care a avut mereu un loc important în viața ei și care o ajută să treacă mai ușor peste momentele dificile.

„Am simțit totul. M-am luptat cu totul!”

Rădulescu a avut o relație de 11 ani cu Felix Baumgartner, între 2014 și 2025. Moartea fostului sportiv austriac a afectat-o profund, iar acum încearcă să își continue viața găsind lucruri care îi aduc liniște și îi oferă o stare de bine.

„Durerea nu dispare. Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniştite, calde sau reci... Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poţi privi de la distanţă. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea. Am simțit totul. M-am luptat cu totul.

M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final. Pentru oricine are nevoie să audă asta: durerea nu dispare - înveți să trăiești cu ea și fără cei pe care i-ai pierdut. Există totuși VIAŢĂ și există totuși IUBIRE!”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Facebook.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la 56 de ani, după un accident produs în timpul unui zbor cu parapanta. Concluziile anchetei au indicat că tragedia a fost provocată de o eroare umană, echipamentul folosit fiind verificat și funcționând normal.  

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