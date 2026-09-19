Neurologii spun că acest nutrient este esențial pentru creier, dar lipsește din multe diete. Alimentele în care se găsește din belșug

Un nutrient esențial pentru buna funcționare a creierului este consumat în cantități insuficiente de multe persoane, deși se găsește în alimente obișnuite. Are un rol important în dezvoltarea sistemului nervos, memorie și starea de spirit, iar lipsa sa poate avea consecințe asupra sănătății. Ouăle, laptele și broccoli se numără printre sursele alimentare.

Colina protejează creierul Foto: Shuterstock

Este vorba despre colină, un nutrient esențial pentru organism, a cărui importanță pentru creier și sistemul nervos este analizată în numeroase studii. Pentru neurologi și cercetători, dezvoltarea și menținerea sănătății creierului sunt strâns legate de aportul adecvat de nutrienți, iar colina are un rol important în acest proces.

Colina a fost recunoscută drept nutrient esențial de Consiliul pentru Alimentație și Nutriție al Academiilor Naționale de Medicină din Statele Unite în 1998. Substanța are un rol important pe tot parcursul vieții, de la dezvoltarea creierului înainte de naștere și până la menținerea funcțiilor cognitive la vârsta adultă, potrivit futura-sciences.

Rol important în dezvoltarea creierului

Importanța colinei începe încă din perioada intrauterină. Nutrientul este esențial pentru dezvoltarea sistemului nervos al fătului, iar alimentația mamei în timpul sarcinii poate influența dezvoltarea neurologică a copilului.

Studiile publicate citate de publicația Futura, arată că un aport suficient de colină în timpul sarcinii poate contribui la o dezvoltare neurologică adecvată și poate oferi o protecție suplimentară împotriva unor probleme precum ADHD și dislexia.

În Franța, Agenția Națională pentru Siguranța Sanitară (ANSES) recomandă un aport de 480 de miligrame de colină pe zi pentru femeile însărcinate și de 520 de miligrame pe zi pentru femeile care alăptează.

Potrivit informațiilor prezentate de Futura, alimentația mamei poate influența inclusiv răspunsul copilului la stres. O dietă mai bogată în colină în timpul sarcinii poate reduce nivelul de stres al bebelușului.

Explicația este legată de modificările epigenetice produse de această moleculă în celulele fetale. Acestea pot limita, pe termen lung, expresia cortizolului, hormon asociat cu anxietatea și cu anumite tulburări metabolice.

Ce se întâmplă dacă organismul nu primește suficientă colină

Colina este importantă și după naștere. La adulți, un aport insuficient poate fi asociat cu apariția ficatului gras, o afecțiune caracterizată prin acumularea de grăsime în ficat.

Nivelurile scăzute de colină au fost, de asemenea, asociate cu declinul memoriei și cu un risc mai mare, în timp, de apariție a unor boli neurodegenerative precum boala Alzheimer.

Există și dovezi care leagă un nivel redus de colină de creșterea anxietății. Cercetările sugerează, totodată, că acest nutrient ar putea avea un rol în tulburările de dispoziție.

În ce alimente se găsește colina

Colina poate fi obținută dintr-o serie de alimente consumate în mod obișnuit. Printre sursele importante se numără ouăle, broccoli și laptele.

Și persoanele care urmează o dietă vegetariană sau vegană pot obține colină din alimentație. Printre sursele vegetale se află boabele de soia, tofu, untul de arahide, broccoli și conopida.

Totuși, sursele vegetale tind să fie mai puțin concentrate în colină. De exemplu, 100 de grame de boabe de soia conțin aproximativ 120 de miligrame de colină.

Pentru persoanele care urmează o dietă bazată pe plante, suplimentele cu colină pot reprezenta o opțiune, însă modificarea semnificativă a aportului ar trebui discutată cu un medic sau cu un specialist în nutriție.

Deși colina este esențială pentru organism, un aport mai mare nu înseamnă automat și beneficii mai mari. Cantitățile excesive pot avea efecte nedorite.