 Alertă în Europa: Putin pregătește 300.000 de soldați pentru o nouă mobilizare. Avertismentul premierului polonez Donald Tusk | adevarul.ro
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Alertă în Europa: Putin pregătește 300.000 de soldați pentru o nouă mobilizare. Avertismentul premierului polonez Donald Tusk

Război în Ucraina
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Vladimir Putin se pregătește să extindă războiul Rusiei împotriva Ucrainei în Europa, folosind rachete și drone în cadrul unor atacuri „hibride”, dar și să mobilizeze încă 300.000 de oameni, susțin șefii serviciilor de informații.

Putin, în vizită la un centru al armatei militare
Putin, în vizită la un centru al armatei militare Foto: EPA EFE

Donald Tusk a declarat în parlamentul polonez că Rusia ar putea pregăti atacuri hibride împotriva statelor care sprijină Ucraina, inclusiv împotriva Poloniei. 

„Aceste posibile atacuri ar fi, ca să spunem așa, «accidentale». Ele vor avea scopul de a paraliza sau cel puțin de a slăbi hotărârea statelor NATO de a activa prevederile relevante ale Alianței în cazul unei agresiuni împotriva unui stat membru”, a declarat Tusk, citat de The Sun.

Premierul polonez a mai avertizat că astfel de acțiuni ar putea coincide cu „schimbări politice în anumite țări europene”, care ar putea duce la schimbarea puterii. Tusk nu a precizat, însă, despre ce state este vorba.

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă

Avertismentele au venit după ce Polonia a fost nevoită să ridice avioane de luptă ca răspuns la un atac rusesc desfășurat în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze.

În același timp, oficialii occidentali avertizează că Rusia ar putea intensifica lansările de drone și rachete către teritoriul statelor NATO, pentru a testa reacția Alianței.

Presiunea asupra flancului estic al NATO ar putea fi însoțită de atacuri hibride asupra infrastructurii esențiale, inclusiv acțiuni de sabotaj asupra unor obiective importante. Printre riscurile menționate se numără și amenințările la adresa conductelor submarine și a cablurilor de comunicații.

Rusia ar pregăti 300.000 de militari

În paralel, oficiali din serviciile de informații susțin că Moscova ar putea pregăti o „mobilizare discretă” de aproximativ 300.000 de militari după încheierea alegerilor pentru Duma de Stat.

Potrivit evaluărilor citate, Kremlinul ar putea folosi rezultatele alegerilor pentru a susține că populația rusă sprijină politica lui Vladimir Putin și continuarea războiului din Ucraina.

Înaintea scrutinului, liderul de la Kremlin le-a transmis rușilor că votul lor va demonstra că milioane de oameni îi susțin pe militarii implicați în război.

„Alegerea și hotărârea voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni sunt alături de luptătorii noștri, că suntem un popor unit, legat prin valori comune, memorie istorică și dragoste pentru Patrie”, a declarat Putin.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că Rusia va trebui să își modifice practicile de recrutare pentru a putea susține în continuare efortul militar, inclusiv printr-o eventuală chemare obligatorie a rezerviștilor.

„Rata actuală a pierderilor Rusiei depășește cu mii de oameni pe lună rata recrutării, iar efortul de război al Rusiei nu reușește, chiar și în aceste condiții, să își atingă obiectivele operaționale și strategice”, a transmis institutul în cea mai recentă analiză citată.

ISW subliniază că negările oficiale privind o mobilizare nu exclud posibilitatea ca Moscova să recurgă ulterior la aceasta. Institutul argumentează că Vladimir Putin nu a dat semne că ar accepta o încetare a focului sau că și-ar reduce obiectivele stabilite pentru armata rusă.

„Aceste negări semnalează mai degrabă preocupările lui Putin cu privire la reacția probabilă a societății ruse la o mobilizare obligatorie”, susține ISW.

Institutul precizează însă că nu este clar când și sub ce formă ar putea fi dispusă o nouă mobilizare.

De altfel, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 18 septembrie că autoritățile ruse nu intenționează să organizeze o mobilizare secretă după alegeri.

În august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că Rusia intenționează să recruteze încă 300.000 de militari până la sfârșitul anului 2026 și alți 300.000 în 2027.

Informațiile privind o posibilă mobilizare vin în contextul în care Rusia continuă războiul început în februarie 2022, iar Moscova nu a renunțat la obiectivele militare anunțate de conducerea de la Kremlin.

Și Franța a luat măsuri pe fondul temerilor privind activitățile Rusiei. Președintele Emmanuel Macron a anunțat un plan pentru protejarea infrastructurii critice și a industriei de apărare împotriva unor eventuale acte de sabotaj.

Războiul din Ucraina continuă după mai bine de patru ani, iar Rusia a înregistrat pierderi foarte mari. Potrivit estimării citate în materialul inițial, acestea ar ajunge la aproximativ 1,5 milioane de victime, dintre care 500.000 de morți.

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