Trump își apără fiul în scandalul nunţii plătite de un rus decorat de Putin: „Este absolut permis”

Donald Trump spune că nu vede nimic în neregulă în faptul că un om de afaceri rus a plătit o parte din petrecerile organizate după nunta fiului său, Donald Trump Jr, şi susține că fiul său i-a spus că va returna banii.

Imagine de la petrecerile plătite de afaceristul rus. Foto: foto: captură ProPublica

În plin scandal legat de nunta fiului său cel mare, Donald Trump a fost întrebat de jurnalişti în legătură cu acest subiect, iar preşedintele a declarat că nu consideră neobișnuit ca un prieten să plătească o petrecere de nuntă şi că, în plus, Don Trump l-a asigurat că îi va returna banii controtroveratului om de afaceri rus.

„Ei bine, este absolut permis. Mulți oameni dau petreceri. E ceva complet permis. Dar, din câte știu, el i-a dat banii înapoi. Nu a vrut să accepte. Am auzit că i-a dat banii înapoi. O persoană pe care o cunoaște bine, cred că un prieten de-al său, i-a organizat petrecerea de nuntă. E ceva obișnuit. Am auzit că mulți oameni dau petreceri de nuntă. Și eu am făcut asta. Mă rog, nu știu... poate nu a verificat trecutul persoanei respective. Dar și eu am dat petreceri de nuntă pentru numeroase persoane. Acestea fiind spuse, înțeleg că Don a returnat banii. Eu așa am auzit. De fapt, când am aflat povestea și l-am întrebat, a spus, «îi dau banii înapoi, tată». Asta a fost acum ceva vreme”, a precizat Donald Trump.

De unde a pornit scandalul

Controversele au început după o anchetă jurnalistică despre Umar Kremlev, un om de afaceri rus care a plătit sute de mii de dolari pentru două dintre cele trei zile de petreceri organizate după nunta lui Donald Trump Jr. și Bettina Anderson, în Bahamas.

Nunta a avut loc în luna mai, evenimentul fiind urmat de câteva zile în care au avut loc petreceri private care au însemnat închirierea unor insule private, hidroavioane, transport cu elicopterul, dansatori profesioniști și un spectacol de artificii.

Potrivit ProPublica, Umar Kremlev ar fi plătit aproximativ 200.000 de dolari pentru închirierea unei insule private și încă 70.000 de dolari pentru focul de artificii şi ar fi fost prezent la petrecerile organizate după nunta lui Donald Trump Jr.

Kremlev nu a fost singurul cetățean rus prezent la petrecerile din Bahamas. Potrivit publicației care a realizat ancheta, mai mulți ruși au participat la evenimente, iar prezența lor i-ar fi surprins pe unii dintre invitați.

Printre aceștia s-a aflat Alexander Lagutin, un om de afaceri care a ocupat funcții de conducere în companii ruse din domeniul apărării și energiei. La petreceri a fost prezentă și Elena Sobol, o apropiată a lui Kremlev.

După ce aceste informaţii au ajuns în spaţiul public, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson au recunoscut că omul de afaceri rus a achitat două dintre cele trei zile de festivități. Cei doi l-au numit „dragul lor prieten” și au prezentat totul ca pe un gest personal, fără o motivație politică.

Umar Kremlev nu este un om de afaceri rus oarecare, iar ancheta jurnalistică a prezentat și legăturile sale cu Kremlinul. Tocmai acest element a făcut ca plata unor cheltuieli atât de mari pentru familia președintelui american să ridice semne de întrebare.

Organizațiile care urmăresc problemele de etică au atras atenția că un cadou scump primit de la o persoană asociată cu un șef de stat străin poate crea aparența unui conflict de interese, chiar dacă Trump Jr. nu este angajat al guvernului SUA.

Pe de altă parte, potrivit BBC, Donald Trump Jr. este persoană fizică, iar acceptarea unui cadou de la un cetățean străin nu este ilegală. Purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump Jr. a punctat şi el că acesta și Umar Kremlev sunt prieteni vechi și că între ei nu există „o relație de afaceri”.

Cazul a readus în discuție și legăturile familiei Trump cu Rusia, care au făcut obiectul unor controverse încă din campania electorală din 2016. Acestea au dus la o anchetă condusă de un procuror special privind o întâlnire la care Donald Trump Jr. a participat cu un agent rus, la Trump Tower.

Cine este Umar Kremlev

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), organizație finanțată de compania energetică Gazprom, susținută de statul rus.

În luna mai, Kremlev a făcut parte dintr-o delegație care a mers în China împreună cu Vladimir Putin. Potrivit ProPublica, președintele rus i-a acordat Ordinul Prieteniei, una dintre cele mai înalte distincții de stat.