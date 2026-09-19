 Gestul prințului William față de Kate Middleton care a stârnit controverse. Ce au observat oamenii în imaginile devenite virale | adevarul.ro
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Video Gestul prințului William față de Kate Middleton care a stârnit controverse. Ce au observat oamenii în imaginile devenite virale

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Un gest făcut de prințul William față de Kate Middleton în timpul unei vizite oficiale în Scoția a devenit viral și a împărțit internetul în două. În timp ce unii internauți l-au acuzat că și-ar fi grăbit soția în public și că a tratat-o lipsit de respect, alții au considerat că a fost doar o glumă între cei doi.

Prințul William îi arată ceasul prințesei Kate Middleton
Prințul William îi arată ceasul prințesei Kate Middleton Foto: captură Video Tiktok

Momentul a avut loc pe 17 septembrie, pe insula Bute, unde prințul William și prințesa de Wales au mers într-o vizită oficială. Cei doi au participat la mai multe activități și au stat de vorbă cu localnicii, într-o zi dedicată comunității și protejării mediului.

În timpul unei întâlniri cu publicul, Kate Middleton s-a oprit să discute cu oamenii și să îi salute. Prințul William s-a apropiat de ea și a făcut un gest către ceasul său, sugerându-i că ar trebui să se grăbească. Potrivit imaginilor distribuite online, gestul a fost făcut zâmbind, iar Kate a continuat pentru scurt timp să interacționeze cu cei prezenți, relatează presa britanică.

Reacții împărțite pe rețelele sociale

Imaginile au stârnit numeroase comentarii. Unii internauți au considerat că gestul lui William a fost nepotrivit și jenant pentru Kate.

„Este un comportament îngrozitor și asta se întâmplă în public”, a scris un internaut.

„Este mai mult decât jenant și arată că nu o respectă”, a comentat o altă persoană.

Au existat și utilizatori care au mers mult mai departe, făcând speculații despre relația privată dintre cei doi. Aceste afirmații nu sunt susținute de imaginile respective, care surprind doar câteva secunde din interacțiunea lor.

Pe de altă parte, numeroși internauți au avut o interpretare complet diferită. Aceștia au considerat că William încerca doar să mențină programul vizitei, în condițiile în care Kate petrecea mult timp discutând cu fiecare persoană întâlnită.

Un altul a descris scena drept o „interacțiune normală între un soț și o soție”.

Imaginile par să indice o atmosferă relaxată: William zâmbește, iar Kate nu pare deranjată de gestul soțului ei. O publicație britanică a relatat, de asemenea, că gestul a fost interpretat ca o încercare jucăușă de a o determina pe prințesă să respecte programul vizitei.

Vizita pe insula Bute a fost prima deplasare oficială a cuplului pe această insulă scoțiană. În Scoția, William și Kate poartă titlurile de duce și ducesă de Rothesay.

Cei doi au început ziua la Bute Shinty Club, unde au încercat sportul tradițional scoțian shinty. Kate a avut nevoie de câteva încercări pentru a-și regla lovitura, iar la un moment dat mingea a trecut foarte aproape de un spectator. Prințesa i-a spus ulterior bărbatului că se temea că „o să-i scoată dinții”.

William și Kate au mers apoi la Ettrick Bay, unde au participat la o acțiune de curățare a plajei alături de voluntarii organizației Beachwatch Bute. Vizita s-a încheiat la Anchor Tavern, unde cei doi au stat de vorbă cu localnicii.

Controversa apărută în jurul imaginilor a determinat unii utilizatori să compare gestul lui William cu modul în care tatăl său, regele Charles, s-ar fi comportat în timpul căsătoriei cu prințesa Diana.

Căsnicia dintre Charles și Diana a fost una tumultuoasă și s-a încheiat prin divorț în 1996. În presa internațională au fost relatate de-a lungul timpului numeroase conflicte dintre cei doi.

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