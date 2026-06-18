Video Autostrada cu tuneluri din vest, aproape de final. „Ar mai fi de excavat 250 de metri pe o galerie și 500 pe cealaltă”

Mai puțin de 250 de metri au rămas de excavat până la străpungerea primei galerii a tunelului de aproape doi kilometri construit pe Autostrada Vestului (A1) Lugoj – Deva. Tronsonul de 13,5 kilometri va fi deschis traficului la începutul anului 2027.

Lucrările se apropie de final pe „autostrada cu tuneluri” din vestul României, un tronson de 13,5 kilometri care va completa Autostrada Lugoj – Deva și va face posibilă circulația doar pe autostradă între frontiera de la Nădlac (județul Arad) și Boița (județul Sibiu), pe un traseu de peste 350 de kilometri al A1.

Lucrările de excavare se apropie de final

Constructorii s-au mobilizat pe șantierul celor două tuneluri, ale căror patru galerii totalizează peste 4,5 kilometri. Tunelul Mic (T1), cu o lungime de 367,5 metri pe o galerie și 415 metri pe cealaltă, străpuns pe ambele direcții, este într-un stadiu mai avansat. La al doilea tunel (T2), constructorii români și bosniaci se apropie de străpungerea finală.

„La tunelul scurt, cu o lungime de aproximativ 400 de metri, excavarea a fost finalizată integral, iar constructorii execută acum ultimii metri din căptușeala finală din beton. La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează simultan din opt fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri. Se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi. Estimăm străpungerea primei galerii în această vară, iar a celei de-a doua la începutul toamnei”, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma.

El a adăugat că, în zonele deja excavate, au început lucrările de hidroizolație, armare și betonare finală. Se va avansa cu „cămașa” finală din ambele capete ale ambelor fire ale tunelului mare. Vor urma instalațiile de ventilație, iluminat, alimentare cu apă, comunicații și securitate la incendiu. Cele două tuburi ale tunelului vor fi conectate prin galerii de evacuare și intervenție, atât rutiere, cât și pietonale, astfel încât întregul ansamblu să respecte cele mai ridicate standarde europene de siguranță.

Horațiu Cosma a explicat pe pagina sa de Facebook că, în următoarea lună, va ajunge baza de producție pentru grinzile de beton necesare podurilor. Aici vor fi fabricate peste 400 de grinzi de câte 40 de metri lungime și 80 de tone fiecare. În prima parte a lunii iulie va începe asfaltarea segmentului.

Va fi deschisă în 2027

Stadiul fizic al proiectului a ajuns la 65 la sută. Tronsonul de autostradă dintre localitățile Holdea, județul Hunedoara, și Margina, județul Timiș, are o lungime totală de 13,5 kilometri. Peste nouă kilometri, de la Holdea până la intrarea în Margina, sunt construiți de la zero, într-o zonă cu relief dificil, din cauza solului argilos, inundabil și vulnerabil la alunecări de teren. Aici sunt construite 4,5 kilometri de tuneluri și viaducte.

De la capătul acestui tronson până la nodul rutier Holdea, o bucată de peste patru kilometri de autostradă a rămas închisă circulației, deși lucrările la acest segment au fost finalizate de aproape un deceniu. Tronsonul de „autostradă muzeu” a fost inclus în proiect și va necesita lucrări suplimentare de remediere, refacerea unor zone degradate și integrarea lui în noua secțiune Margina – Holdea, înainte de deschiderea circulației.

De asemenea, va trebui finalizat și Centrul de Întreținere și Coordonare de la Margina, construit doar parțial. În prezent, capătul „autostrăzii muzeu” este folosit de constructori pentru organizarea de șantier, iar pe o porțiune din aceasta sunt depozitate materiale de construcție.

„Deschiderea circulației este estimată în prima parte a anului 2027. Va fi momentul în care românii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu spre frontiera de vest, eliminând unul dintre cele mai aglomerate și dificile sectoare de drum național din România”, afirmă Horațiu Cosma.

Horațiu Cosma: 2027, termen realist pentru Autostrada Vestului

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a explicat pentru „Adevărul” care este stadiul lucrărilor pe șantierul Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, sectorul Margina–Holdea, unul dintre cele mai dificile tronsoane de autostradă aflate în construcție în România. Oficialul a vorbit despre ritmul lucrărilor la tunelurile forate, despre problemele tehnice și geologice întâmpinate de constructori, dar și despre termenul estimat pentru străpungerea galeriilor și deschiderea circulației. Potrivit acestuia, cele mai mari incertitudini sunt legate de lucrările din subteran, unde avansul depinde de natura rocii și de măsurile de consolidare necesare la fiecare front de lucru.

Autostrada A1, blocată la Holdea de exodul românilor. Când se va circula normal spre vest

ADEVĂRUL: Ați anunțat că baza de producție pentru grinzi va ajunge în următoarea lună. De ce nu a fost instalată mai devreme?

Horațiu Cosma: A produs grinzile pe Autostrada A7 și va fi mutată de la Adjud.

Care ar fi termenul pentru străpungerea completă a tunelurilor și de ce depinde el?

E greu de estimat un termen exact, fiindcă am discutat cu inginerii de la fața locului și nu e ca la farmacie. Nu este un avans liniar. Ei au geolog, au specialiști, ingineri și constructori care verifică frontul la fiecare metru săpat. Sunt zone mai sensibile, cu roci mai slabe, unde trebuie montate acele umbrele de micropiloți și unde trebuie consolidat suplimentar frontul, dacă există risc de instabilitate. Iar toate acestea durează.

Sunt probleme tehnice sau geologice mai dificile?

Sunt, pentru că solul este foarte dificil. Acoperirea este mică față de suprafață, sunt zone unde tunelul se află la doar 10–12 metri sub terenul natural. În plus, roca prin care trec variază: este marnă argiloasă, argilă, iar în unele locuri roca este fracturată.

Sunt zone în care aceste fracturi permit dislocarea unor blocuri mai mari de rocă. De aceea se avansează foarte atent, cu multe măsuri de precauție, din aproape în aproape. Se avansează un metru, apoi se consolidează lateral, cu ancore, plase și cu acele umbrele de micropiloți deasupra.

În unele locuri pot avansa doi metri pe zi pe un front, în altele doar un metru. De aceea nu mi-au putut da un termen foarte precis. Aproximativ, sperăm ca spre finalul verii să aibă loc străpungerea pe firul unde au mai rămas cei 250 de metri, iar undeva în septembrie sau la începutul lui octombrie pe celălalt fir. Dar, v-am spus, este cu plus-minus. Dacă lucrurile merg bine, poate fi cu câteva zile mai repede. Dacă se întâlnesc mai multe zone dificile, poate dura mai mult.

Deschiderea circulației pe Autostrada A1 este estimată pentru prima parte a anului 2027. Pot exista lucrări complexe care să influențeze acest termen?

Singurele lucrări cu o incertitudine mai mare sunt acestea, până la străpungere. După ce tunelurile sunt străpunse, lucrurile merg mai repede.

Constructorii au deja patru standuri pentru turnarea betonului final. Vor lucra din fiecare capăt, atât pe o parte, cât și pe cealaltă, și la UMB, și la bosniaci. Ritmul estimat este de aproximativ 12 metri pe zi, în medie, pe fiecare tub. Se face o turnare pe zi, apoi urmează decofrarea, timpul necesar pentru întărirea betonului și mutarea pe următorul tronson.

Dacă faceți un calcul, la aproape 9.000 de metri împărțiți la 12 metri pe zi, rezultă cam șase luni. Dar lucrările nu așteaptă străpungerea completă. Ele încep deja. Se instalează hidroizolația în tunelul mare, se pregătește armarea finală și cofrajul final. În zilele următoare ar trebui să înceapă și turnările.

Constructorii încearcă să se organizeze cât mai bine și să lucreze la cât mai multe etape în paralel. Dar, la străpungere, pe primul loc este siguranța, nu viteza.

Acum sunt mai avansați pe firul unde au rămas aproximativ 250 de metri, galeria construită de firma din Bosnia, fiindcă acolo au pornit mai bine, au avansat ceva mai repede și distanța rămasă este mai scurtă.

→ Imaginea 1/14: Autostrada Holdea Margina Foto Daniel Guță Adevărul (15) JPG

Autostrada cu tuneluri, în șantier din 2024

Lucrările la Autostrada A1 între localitățile Margina și Holdea au început în mai 2024, pe un traseu de aproximativ nouă kilometri al autostrăzii, între Holdea, județul Hunedoara, și Margina, județul Timiș, exceptând însă segmentul cel mai complex al autostrăzii: cele două tuneluri cu patru galerii, cu o lungime totală de 4,6 kilometri, și viaductele și pasajele construite în completarea lor.

În august 2024 a fost emisă autorizația de construire și pentru cele două tuneluri, cu o lungime de peste doi kilometri, completate de trei pasaje. Primul pasaj, cu o lungime de 213 metri, este construit în zona Holdea, la ieșirea din Tunelul Mare. Al doilea, cu o lungime de 121 de metri, leagă capetele celor două tuneluri, iar al treilea este un viaduct de 1.085 de metri, amplasat la capătul tunelului mic de la Nemeșești, peste calea ferată.

Autostrada muzeu din vestul României, închisă circulației de nouă ani. Va fi inaugurată odată cu marile tuneluri de pe A1

De asemenea, sunt necesare lucrări și la un alt segment al acestei autostrăzi, de circa patru kilometri, care a fost finalizat în 2017 și lăsat în conservare. Secțiunea a făcut parte din lotul 2 al Autostrăzii Lugoj – Deva, în lungime de 28,5 kilometri, între localitățile Coșevița și Traian Vuia. Pe acest tronson din județul Timiș, lucrările au început în 2013, iar în martie 2017 au fost inaugurați 15 kilometri între Traian Vuia și Margina.

Din ceilalți 13 kilometri, bucata de patru kilometri construită dincolo de nodul Margina, spre Holdea, a rămas în conservare, iar restul de nouă kilometri a trebuit reproiectat și construit de la zero, între Margina și Holdea, cuprinzând tunelurile care nu au fost incluse în traseul inițial al autostrăzii.

Cele două ecoducte de pe secțiunea Margina – Holdea au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu revizuit în 2013. Contractul pentru proiectarea și execuția „autostrăzii cu tuneluri” a fost semnat în octombrie 2022, având atunci un termen de realizare de 45 de luni, dintre care 11 luni pentru proiectare și 34 de luni pentru execuție, respectiv anul 2026.

Lucrările la segmentul lipsă din Autostrada Lugoj – Deva au termen de finalizare primul trimestru al anului 2027, deși oficialii CNAIR și ai Ministerului Transporturilor s-au arătat până în prezent optimiști în privința inaugurării sale, estimând finalizarea în 2026. Tronsonul Margina – Holdea face parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva, Autostrada Vestului, care va avea în total 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României.

Odată cu inaugurarea „autostrăzii cu tuneluri”, va exista o legătură completă pe autostradă între orașele din centrul României, printre care Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, și orașele Arad și Timișoara, precum și frontiera de vest de la Nădlac, cu Ungaria.