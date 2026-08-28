 Impact cu trei autoturisme pe Autostrada Soarelui, spre București. Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite | adevarul.ro
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Impact cu trei autoturisme pe Autostrada Soarelui, spre București. Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite

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Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, 28 august, pe Autostrada Soarelui (A2), pe sensul de mers către București. Primele informații indică un impact produs în zona kilometrilor 172-178.

Impact cu trei autoturisme pe Autostrada Soarelui, spre București.
Impact cu trei autoturisme pe Autostrada Soarelui, spre București. Foto: Gazeta Dobrogeana

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției și ISU, precum și mai multe echipaje medicale. Patru persoane, doi adulți și doi copii, în vârstă de 8 și 10 ani, au fost evaluate de medici. Toate victimele erau conștiente și cooperante și urmează să fie transportate la spital.

Traficul este restricționat pe benzile 1 și 2, iar șoferii sunt deviați de la kilometrul 193, către Medgidia.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului și cauzele producerii acestuia. Numărul exact al autoturismelor implicate urmează să fie clarificat de autorități.

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