Un mort şi doi răniţi, după ce două TIR-uri s-au ciocnit frontal între Caransebeş şi Lugoj. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite în urma unui accident produs miercuri dimineață pe DN 6, în județul Caraș-Severin, după ce două TIR-uri s-au ciocnit frontal. Traficul a fost blocat complet pe ambele sensuri.

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Un accident deosebit de grav a avut loc în cursul dimineţii de miercuri, 17 iunie, în jurul orei 07.00, pe DN 6, la kilometrul 461+200 de metri, în afara localității Jupa din județul Caraș-Severin, unde două TIR-uri s-au ciocnit frontal.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Caraș-Severin, şoferul unuia dintre TIR-uri, un bărbat de 39 de ani care se deplasa din direcția Caransebeș către Lugoj, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetățean uzbec.

Impactul a fost puternic extrem de puternic, ambele vehicule ieşind în afara părţii carosabile. Şoferul român, în vârstă de 39 de ani, a decedat pe loc, iar conducătorul auto al celui de-al doilea TIR și un pasager aflat în vehicul au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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„Astăzi, în jurul orei 07.00, pe DN 6, la kilometrul 461+200 m, în afara localităţii Jupa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două ansambluri de vehicule. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un ansamblu de vehicule (TIR) condus de un bărbat de 39 de ani, care circula din direcţia Caransebeş către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetăţean uzbec”, a transmis, miercuri dimineaţă, IPJ Caraş-Severin.

Circulația rutieră a fost blocată complet pe ambele sensuri, pe durata intervenției echipajelor și a cercetărilor la fața locului.

Reprezentanții IPJ Caraș-Severin spun că traficul urma să fie reluat în aproximativ două ore, în funcție de finalizarea cercetărilor și de degajarea carosabilului, precizând că ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

„Reluarea circulaţiei este estimată în aproximativ 120 de minute, în funcţie de desfăşurarea activităţilor de cercetare şi de degajare a carosabilului. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului”, au transmis poliţiştii.