Un copil și doi bărbați, răniți după ce o mașină s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, în Arad

Un copil și doi bărbați au fost răniți și transportați la spital, miercuri seară, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție, în zona centrală a municipiului Arad.

O mașină s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, în Arad Foto: Special Arad

Accidentul s-a produs la intersecția străzii Corneliu Coposu cu strada Ștefan Augustin Doinaș. Autospeciala era condusă de un polițist în vârstă de 24 de ani, notează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, în urma impactului au ajuns la spital șoferul autoturismului, un bărbat de 31 de ani, copilul aflat în mașină și un bărbat de 48 de ani, pasager în autospeciala de poliție.

„În urma impactului, au fost transportați la spital un bărbat de 31 de ani, șoferul autoturismului, un copil și un bărbat de 48 de ani, ocupant al autospecialei de poliție. Testarea cu aparatele din dotare a avut rezultat zero pentru consum de alcool și substanțe psihoactive, pentru ambii șoferi”, a transmis IPJ Arad.

O mașină s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, în Arad. Foto: Special Arad

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.