Fiul unei primărițe din Suceava, reținut într-un dosar privind uciderea a sute de câini. Este medic veterinar și angajat al DSVSA

Un medic veterinar în vârstă de 29 de ani, fiul primăriței comunei Berchișești din județul Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar care vizează uciderea ilegală a sute de câini într-un adăpost privat, sub pretextul eutanasierii din motive medicale. Anchetatorii suspectează că animalele au fost eutanasiate cu încălcarea prevederilor legale.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus măsura reținerii bărbatului într-un dosar complex care vizează infracțiuni prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, precum și alte infracțiuni conexe, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava.

Anchetă începută după suspiciuni privind eutanasieri ilegale

Ancheta a pornit în urma unei sesizări din oficiu formulate la 16 decembrie 2025, când polițiștii au început cercetările privind infracțiunea de „ucidere a animalelor cu intenție, fără drept”.

Conform anchetatorilor, în cursul anului 2025, într-un adăpost privat aparținând unei asociații din comuna Berchișești, județul Suceava, mai mulți câini ar fi fost eutanasiați invocându-se boli cronice sau agresivitate, însă cu încălcarea cadrului legal.

Dosarul a fost instrumentat inițial „in rem”, adică cu privire la faptă, iar din 6 aprilie 2026 cercetările s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Suspiciuni privind uciderea a zeci sau chiar sute de animale

Surse judiciare citate de News.ro susțin că investigația vizează adăpostul „Imperiul Cățeilor” din Berchișești, unde există suspiciunea că „mai multe zeci, dacă nu chiar sute de animale” au fost ucise fără drept.

Potrivit acelorași surse, medicul veterinar reținut este fiul primăriței comunei Berchișești, Violeta Zenovia Țăran, iar tatăl acestuia ocupă funcția de director adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. De asemenea, tânărul este angajat ca medic veterinar în cadrul DSVSA Suceava.

După administrarea probatoriului și audierea suspectului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Contract atribuit adăpostului, în ciuda anchetei

După declanșarea anchetei, organizația Coaliția pentru Protecția Animalelor a criticat faptul că Asociația „Un Nou Început, o Nouă Viață”, care administrează adăpostul investigat, a primit un nou contract din bani publici.

Potrivit organizației, Primăria Poiana Stampei a atribuit în 15 iulie 2026 un contract în valoare de 39.600 de lei, fără TVA, pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe o perioadă de 12 luni.

Reprezentanții Coaliției pentru Protecția Animalelor susțin că valoarea contractului este estimată pentru aproximativ 36 de câini pe an și critică faptul că fondurile publice au fost alocate unei asociații aflate în centrul unei anchete privind presupuse eutanasieri ilegale.