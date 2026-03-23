Cruzimea a doi adolescenți din Călărași i-a îngrozit până și pe anchetatori: au ucis doi cățeluși și au filmat totul

O faptă de o cruzime rar întâlnită a zguduit comunitatea din județul Călărași. Doi băieți, de 13 și 14 ani, au ucis doi cățeluși de doar câteva săptămâni, iar unul dintre ei a filmat întreaga scenă. Unul dintre copii a fost plasat sub control judiciar, iar celălalt a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Imaginile, ajunse ulterior în posesia polițiștilor, au fost atât de tulburătoare, încât anchetatorii au mărturisit că nu au putut urmări înregistrarea până la capăt, potrivit Știrilor ProTV.

Violențele s-au petrecut la marginea satului Dragalina, în apropierea Gării Ciulnița. Cei doi copii au găsit puii de câine și, potrivit procurorilor, au decis să îi ucidă cu o violență care i-a lăsat fără cuvinte pe cei care au analizat cazul.

„Prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”

Totul a ieșit la iveală după ce băiatul de 14 ani ar fi început să se laude cu isprava de o brutalitate greu de imaginat pentru niște minori

„Inculpatul minor în vârstă de 14 ani, prin încurajări repetate și filmarea anumitor momente din activitatea infracțională, acte care au întărit rezoluția infracțională a autorului, i-a acordat un ajutor moral minorului în vârstă de 13 ani, care prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”, a transmis parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași.

Psihologii consultați în acest caz atrag atenția că un asemenea comportament violent poate avea rădăcini în mediul familial, în lipsa supravegherii adecvate și în expunerea la conținut online nepotrivit vârstei, iar specialiștii avertizează că astfel de manifestări nu trebuie ignorate.

Cei doi copii sunt elevi.

Imaginile filmate au declanșat o anchetă penală pentru uciderea cu intenție a animalelor, fără drept. Conform legislației, doar minorul de 14 ani poate răspunde penal. Cel de 13 ani a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași.

Băiatul de 14 ani, plasat sub control judiciar

Procurorii au cerut ca adolescentul de 14 ani să fie plasat în arest la domiciliu, însă judecătorul a considerat măsura prea severă și a dispus control judiciar. Anchetatorii vor insista pentru o restricție mai dură, având în vedere gravitatea faptelor.

În cazul în care va fi găsit vinovat, băiatul riscă până la trei ani și jumătate într-un centru de detenție pentru minori sau într-un centru educativ.