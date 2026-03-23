Cruzimea a doi adolescenți din Călărași i-a îngrozit până și pe anchetatori: au ucis doi cățeluși și au filmat totul

O faptă de o cruzime rar întâlnită a zguduit comunitatea din județul Călărași. Doi băieți, de 13 și 14 ani, au ucis doi cățeluși de doar câteva săptămâni, iar unul dintre ei a filmat întreaga scenă. Unul dintre copii a fost plasat sub control judiciar, iar celălalt a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Cruzimea față de animale e infracțiune. Shutterstock
Imaginile, ajunse ulterior în posesia polițiștilor, au fost atât de tulburătoare, încât anchetatorii au mărturisit că nu au putut urmări înregistrarea până la capăt, potrivit Știrilor ProTV.

Violențele s-au petrecut la marginea satului Dragalina, în apropierea Gării Ciulnița. Cei doi copii au găsit puii de câine și, potrivit procurorilor, au decis să îi ucidă cu o violență care i-a lăsat fără cuvinte pe cei care au analizat cazul.

„Prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”

Totul a ieșit la iveală după ce băiatul de 14 ani ar fi început să se laude cu isprava de o brutalitate greu de imaginat pentru niște minori

„Inculpatul minor în vârstă de 14 ani, prin încurajări repetate și filmarea anumitor momente din activitatea infracțională, acte care au întărit rezoluția infracțională a autorului, i-a acordat un ajutor moral minorului în vârstă de 13 ani, care prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”, a transmis parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași. 

Psihologii consultați în acest caz atrag atenția că un asemenea comportament violent poate avea rădăcini în mediul familial, în lipsa supravegherii adecvate și în expunerea la conținut online nepotrivit vârstei, iar specialiștii avertizează că astfel de manifestări nu trebuie ignorate.

Cei doi copii sunt elevi. 

Imaginile filmate au declanșat o anchetă penală pentru uciderea cu intenție a animalelor, fără drept. Conform legislației, doar minorul de 14 ani poate răspunde penal. Cel de 13 ani a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași.

Băiatul de 14 ani, plasat sub control judiciar

Procurorii au cerut ca adolescentul de 14 ani să fie plasat în arest la domiciliu, însă judecătorul a considerat măsura prea severă și a dispus control judiciar. Anchetatorii vor insista pentru o restricție mai dură, având în vedere gravitatea faptelor.

În cazul în care va fi găsit vinovat, băiatul riscă până la trei ani și jumătate într-un centru de detenție pentru minori sau într-un centru educativ.

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Ajutoare pentru studii și burse școlare în 2026: ce elevi pot primi burse și ce sume se acordă lunar
playtech.ro
image
Profesorul de la George Coșbuc, care l-ar fi bătut pe fiul Marei Bănică, acuzat de-a lungul timpului de alte abuzuri. Mărturii cutremurătoare ies la iveală: ”A zis despre mama că stătea crăcită pe canapea”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce tragedie: o jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit în propria casă
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburant de la 1 aprilie!
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
