Au început înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat Start-Up Nation. Peste 17.000 de locuri disponibile la nivel național

Înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation au fost redeschise marți, 6 octombrie, pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) pune la dispoziție 17.600 de locuri, iar absolvirea cursurilor reprezintă o condiție obligatorie pentru accesarea, în etapa următoare, a unor finanțări de până la 250.000 de lei.

Înscrierile au început marți, 6 octombrie, la ora 10.00. Foto: economie.gov.ro

Înscrierile au început marți, la ora 10.00, pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar participanții care le finalizează vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv celor care s-au întors în țară. Pentru înscriere este necesară absolvirea învățământului gimnazial, nivel ISCED 2, conform Ministerului Economiei.

Cine poate beneficia de cele 17.600 de locuri

Pentru această sesiune, locurile sunt împărțite în patru categorii. 950 de locuri sunt destinate tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov, iar alte 300 de locuri sunt rezervate persoanelor din aceeași categorie de vârstă care aparțin minorității rome și au domiciliul în București-Ilfov.

Cele mai multe locuri, 13.500, sunt disponibile pentru tinerii cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, fără București-Ilfov. Alte 2.850 de locuri sunt rezervate tinerilor din minoritatea romă cu domiciliul în aceste regiuni.

Persoanele care au fost declarate eligibile în prima etapă, dar nu au absolvit cursurile, se pot reînscrie prin actualizarea cererii inițiale. Acestea trebuie să verifice înainte accesul la contul personal folosind adresa de e-mail cu care s-au înscris inițial.

Participanții își pot alege furnizorul de formare profesională și pot opta pentru cursuri online sau pentru participarea fizică, în locațiile puse la dispoziție de organizatori.

Înscrierile vor rămâne deschise timp de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea locurilor și constituirea unei liste de rezervă.

Finanțare de până la 250.000 de lei

După absolvirea cursurilor, societățile nou-înființate de participanți pot intra în etapa a doua a programului Start-Up Nation, unde pot solicita finanțări de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro.

Finanțarea poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condițiile prevăzute de procedura de implementare a programului.

Ministerul Economiei precizează că, în cazul în care indicatorii programului nu pot fi atinși din motive independente de instituțiile implicate, etapa de înscriere poate fi închisă și reluată ulterior.