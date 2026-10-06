Prețul gramului de aur, 6 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit ușor

Prețul gramului de aur a scăzut marți, 6 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 635,8864 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 635,9834 lei.

Aurul s-a ieftinit ușor Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru marți, 6 octombrie, un preț de 635,8864 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 0,0970 lei față de ziua precedentă. Luni, 5 octombrie, gramul de aur era cotat la 635,9834 lei.

Cotația aurului a scăzut ușor și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 2 octombrie, un gram de aur era evaluat de BNR la 639,2010 lei, astfel că valoarea stabilită marți este cu 3,3146 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. De la 639,2010 lei pe 2 octombrie, cotația a coborât la 635,9834 lei pe 5 octombrie, pentru ca marți să ajungă la 635,8864 lei.

Extremele cursului aurului

Cursul maxim pentru gramul de aur este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim pentru gramul de aur este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.