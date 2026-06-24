Afacere ilegală de mii de euro cu căței din România. Sute de pui de teckel, vânduți în Franța pe numele unor proprietari fictivi

Două românce și un medic veterinar francez sunt judecați miercuri, 24 iunie, în Franța, într-un dosar de trafic cu căței din România. Anchetatorii susțin că aproximativ 300 de pui de teckel au fost înregistrați pe numele unor proprietari fictivi și vânduți pe piața franceză.

Potrivit anchetatorilor francezi, medicul veterinar, care își desfășoară activitatea în Evry, este acuzat de escrocherie comisă în grup organizat.

Conform informațiilor din dosar, acesta a efectuat anul trecut proceduri de microcipare care au facilitat identificarea unuia dintre aproximativ 300 de pui de teckel importați din România și înregistrați pe numele unor proprietari considerați, în multe cazuri, fictivi, relatează Agerpres.

Cele două femei românce au avut rolul de a îngriji animalele și de a le comercializa prin intermediul anunțurilor publicate online. Procurorii le acuză că au oferit cumpărătorilor informații false privind vârsta și starea de sănătate a cățeilor și că au supus animalele unor rele tratamente.

Ancheta a fost declanșată la sfârșitul anului 2025, după ce autoritățile au primit o sesizare privind posibile abuzuri asupra animalelor într-un apartament din regiunea pariziană. În locuință au fost găsiți opt căței ținuți în condiții considerate deplorabile.

Ulterior, mai multe asociații pentru protecția animalelor au depus plângeri similare la începutul acestui an. Una dintre acestea a dus la descoperirea a patru căței abandonați într-un sac de gunoi.

Investigațiile au arătat că puii de teckel erau vânduți cu aproximativ 1.800 de euro fiecare. Tranzacțiile ar fi avut loc într-o casă din localitatea Saulx-les-Chartreux, situată la sud de Paris, unde anchetatorii au descoperit în jur de 50 de căței din această rasă și au reținut șase persoane.

La scurt timp după aceste descinderi, o a șaptea persoană a fost plasată în custodia autorităților, după ce la domiciliul unei femei au fost găsite carnete de sănătate pentru animale completate cu identități fictive ale proprietarilor.

Una dintre femeile inculpate a declarat în fața anchetatorilor că importa cățeii din România la un preț de aproximativ 500 de euro exemplarul, intenționând să îi revândă cu 900 de euro fiecare. Aceasta a recunoscut și că a utilizat o identitate falsă pentru procedurile de microcipare și a afirmat că îl cunoaște pe medicul veterinar implicat în dosar.

Cea de-a doua femeie a confirmat că deține mai mulți căței din rasa teckel, însă a respins acuzațiile privind participarea la rețeaua de trafic.