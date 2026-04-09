Percheziții într-un adăpost din Suceava, unde anchetatorii suspectează uciderea a sute de câini

Polițiștii și jandarmii din județul Suceava au descins, joi, în localitatea Berchișești, la un adăpost de animale și la o locuință privată, într-un dosar penal care vizează suspiciuni grave de ucidere ilegală a animalelor.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează adăpostul „Imperiul Cățeilor”, unde există indicii că „mai multe zeci, dacă nu chiar sute de animale au fost ucise fără drept” într-un interval de aproximativ un an.

Descinderile sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și sunt efectuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale și cu sprijinul luptătorilor de la Acțiuni Speciale și al jandarmilor.

Ancheta a pornit în urma unor controale desfășurate în toamna anului trecut la toate adăposturile de animale din județ. În timp ce în majoritatea cazurilor au fost constatate doar abateri contravenționale, în trei adăposturi – din Berchișești, municipiul Suceava și Solca – au apărut suspiciuni de natură penală.

În cazul adăpostului din Berchișești, diferențele dintre documentele de intrare și cele de ieșire ale animalelor sunt semnificative. Anchetatorii au constatat existența a zeci de câini înregistrați ca fiind primiți, dar care nu mai apar în evidențe și nu pot fi identificați fizic în adăpost.

Sursele citate susțin că, deși condițiile din adăpost par, la prima vedere, corespunzătoare, există suspiciunea că o parte dintre animale ar fi fost eutanasiate fără justificare, posibil pentru a evita supraaglomerarea. În unele cazuri, câinii ar fi fost ținuți doar câteva zile înainte de a fi uciși, cu încălcarea legislației.

Adăpostul este administrat de fiul primarului din Berchișești, iar edilul este acuzat în spațiul public că ar fi închiriat asociației un teren care îi aparține, pentru care s-ar plăti chirie.

Reprezentanții Primăriei resping însă acuzațiile și susțin că activitatea se desfășoară legal. Într-un mesaj public, aceștia afirmă că adăpostul este un loc unde „animalele sunt salvate, îngrijite și tratate cu grijă” și îl descriu pe administrator drept „un om care a ales să facă ceva pentru comunitatea în care s-a născut”.

În paralel, în mediul online au apărut acuzații grave privind activitatea adăpostului, inclusiv afirmații potrivit cărora sute de câini ar fi murit într-un singur an. Autorii acestor mesaje cer o anchetă transparentă și fără influențe.

Polițiștii precizează că, în acest moment, cercetările se desfășoară „in rem”, iar perchezițiile au ca scop completarea probatoriului într-un dosar penal deschis pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.