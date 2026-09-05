 Muncă de un pas de tragedie la Mediaș: Un bărbat a ajuns la spital după ce butoiul pe care îl tăia cu flexul a explodat | adevarul.ro
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Muncă de un pas de tragedie la Mediaș: Un bărbat a ajuns la spital după ce butoiul pe care îl tăia cu flexul a explodat

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Un bărbat de 71 de ani, din Mediaș, a ajuns la spital sâmbătă, 5 septembrie, după ce a tăiat cu un flex un butoi metalic în care se afla lichid combustibil.

ambulanta, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Potrivit Agerpres, incidentul a avut loc pe strada Decebal din municipiul Mediaş din Sibiu, iar la faţa locului au intervenit o autospecială de stingere şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu.

Bărbatul a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgenţe Mediaş cu arsuri pe faţă, torace şi membre superioare.

SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B în Mediaş, pe strada Decebal, la un eveniment unde un recipient cu benzină a explodat. Evenimentul nu a fost urmat de incendiu. Echipajul SAJ a asistat medical un bărbat de 71 de ani care a suferit arsuri de gradul 1 şi 2 pe torace, membre superioare şi faţă. După acordarea primului ajutor şi monitorizării pacientului, acesta a fost transportat la CPU Mediaş în stare stabilă”, au transmis reprezentanţii SAJ Sibiu.

Purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Raluca Marcu, a declarat, pentru Agerpres, că bărbatul a tăiat cu un flex un butoi metalic în care se afla lichid combustibil.

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