Aurul Venezuelei adus în SUA de administrația Trump rămâne nevândut. De ce refuză rafinăriile să îl prelucreze

Administrația Trump a intermediat acorduri pentru exploatarea aurului venezuelean, prezentate drept o modalitate de a combate corupția și de a aduce resursele țării sub control occidental. Însă sute de milioane de dolari în aur au ajuns în depozite din SUA, deoarece rafinăriile se tem că metalul ar putea fi legat de grupări criminale, corupție și încălcări ale drepturilor omului, scrie The New York Times.

Exploatare a aurului în Venezuela Foto: X @Fritz_A_Sanchez

La începutul lunii martie, după intervenția militară americană din Venezuela, președintele Donald Trump a participat, la Casa Albă, la o întâlnire privată alături de secretarul de Interne Doug Burgum.

La întâlnire a fost prezent și un om de afaceri care a adus cu el 10 lingouri de aur provenit din Venezuela.

Potrivit unor oficiali ai Casei Albe, lingourile au fost așezate în Roosevelt Room, în apropierea Biroului Oval. Trump le-ar fi privit cu satisfacție, iar consilierii au făcut fotografii și au glumit pe seama aurului.

Scena este cu atât mai remarcabilă cu cât Trump criticase anterior aurul venezuelean, susținând că exploatarea acestuia distruge mediul, afectează sănătatea oamenilor și finanțează bande criminale și oficiali militari corupți.

După înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, politica administrației americane s-a schimbat.

În aceeași zi în care lingourile au ajuns la Casa Albă, administrația Trump a introdus o nouă politică prin care a permis comercianților să importe aur venezuelean dintr-una dintre cele mai afectate de criminalitate și corupție regiuni miniere ale țării.

Primele transporturi urmau să provină de la Minerven, companie minieră de stat care se afla în continuare pe lista entităților considerate de SUA o amenințare la adresa securității naționale.

„De obicei, trebuie să fii la Jocurile Olimpice ca să te întorci cu aurul”, a spus ulterior Burgum, povestind la o conferință despre energie cum administrația sa a deschis accesul către piața aurului venezuelean.

O nouă miză în controlul resurselor Venezuelei

Acordul privind aurul face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump de a prelua controlul asupra resurselor Venezuelei.

După ce administrația americană a preluat controlul asupra exporturilor de petrol, atenția s-a îndreptat către bogățiile minerale ale țării.

Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de aur încă neexploatate din lume, iar prețurile internaționale ale metalului se află la niveluri ridicate, notează NYT.

Administrația Trump și partenerii săi din mediul de afaceri au susținut că vânzarea aurului venezuelean ar putea aduce beneficii economiei americane, ar putea contribui la dezvoltarea industriei miniere din Venezuela și ar putea priva grupările criminale și oficialii corupți de venituri.

O investigație realizată de The New York Times, care a urmărit traseul aurului de la minele din sudul Venezuelei până la Casa Albă și centrele comerciale europene, indică însă probleme semnificative.

Unele transporturi de aur au părăsit Venezuela înainte ca firmele implicate să fi vizitat minele.

Potrivit investigației, o parte din aur este legată de exploatări unde minerii plătesc bani unor grupări criminale pentru protecție.

În același timp, investitori americani finanțează proiecte miniere despre care există informații privind legături cu grupări criminale.

Aurul a ajuns în SUA, dar rafinăriile nu îl vor

Una dintre consecințele neașteptate ale grabei administrației de a deschide această piață este că aurul adus în SUA nu poate fi introdus cu ușurință în circuitul comercial.

Sute de milioane de dolari în aur venezuelean se află în depozite și nu au fost încă prelucrate, potrivit unor persoane familiarizate cu transporturile.

Rafinăriile trebuie să poată demonstra, conform standardelor internaționale, că aurul pe care îl procesează nu finanțează grupări criminale, nu este asociat cu distrugerea mediului și nu provine din activități corupte.

„Vrem să fim prima rafinărie care anunță public că primește aur venezuelean?”, s-a întrebat Simon Houghton-Dodd de la Asahi Refining, la o reuniune recentă a industriei la Londra.

Problema reflectă dificultatea de a demonstra originea legală a aurului într-o industrie venezueleană afectată de ani de zile de corupție și criminalitate.

Trafigura a deschis drumul

Un rol central în noul comerț îl are Trafigura, una dintre cele mai mari companii de tranzacționare de materii prime din lume.

Directorul executiv Richard Holtum a participat la evenimentul de la Casa Albă în care a fost celebrat primul transport de aur venezuelean.

Compania avea motive să sărbătorească: potrivit informațiilor obținute de The New York Times, Trafigura a fost cea care a convins administrația Trump să deschidă rapid piața aurului venezuelean.

La câteva zile după arestarea lui Maduro, reprezentanții companiei au prezentat Casei Albe ideea de a prelua controlul asupra comerțului cu aur.

Trafigura primise deja dreptul de a comercializa petrol venezuelean, iar compania susținea că dispune de o autorizație confidențială care îi permitea să opereze în pofida sancțiunilor.

Pe fondul creșterii prețului aurului, compania a mers mai departe.

Reprezentanții Trafigura au argumentat că aurul venezuelean reprezintă o problemă de securitate națională și că administrația americană ar putea elimina intermediarii criminali și corupți și ar putea aduce resursele minerale sub controlul guvernului SUA și al partenerilor săi.

Unii angajați ai companiei ar fi fost însă reticenți, potrivit persoanelor implicate în discuții.

Problema era simplă: Venezuela avea cantități uriașe de aur, dar era dificil de stabilit cât din acesta putea fi urmărit și documentat conform standardelor internaționale.

Administrația Trump a vrut rezultate rapide

Oficialii americani erau conștienți de riscuri, dar ar fi fost presați de Trump să încheie rapid acorduri.

Raționamentul administrației era că investițiile imediate ar putea contribui la reformarea industriei miniere mai eficient decât menținerea Venezuelei în izolare economică.

Trump urmărea accesul la aurul venezuelean încă de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Richard Grenell, unul dintre emisarii săi, a negociat accesul SUA la resursele Venezuelei, inclusiv la aur. Un acord preliminar a fost discutat, dar negocierile au eșuat în contextul disputelor privind plecarea lui Maduro de la putere.

Administrația americană a ales ulterior intervenția militară.

În acest context, propunerea Trafigura a fost bine primită la Casa Albă.

„Trafigura avea un plan viabil și rapid pentru comercializarea legitimă a aurului după ani de practici corupte în Venezuela”, a transmis ulterior administrația Trump.

Rezerve la Caracas

La începutul lunii martie, Doug Burgum a mers la Caracas.

Potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, secretarul american de Interne dorea să contribuie direct la încheierea unor acorduri comerciale importante.

Propunerea Trafigura, care trecuse inițial în plan secund din cauza negocierilor privind petrolul, a devenit prioritară.

Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, ar fi privit cu scepticism planul.

Conform acordului, veniturile provenite din aur urmau să fie transferate într-un cont controlat de Trezoreria SUA, care ar fi decis ulterior distribuirea fondurilor.

Rodríguez avea însă o marjă redusă de negociere. După instalarea sa la putere de către administrația Trump, poziția sa depindea în mare măsură de sprijinul Washingtonului.

Cu câteva zile înainte de vizita lui Burgum, ea a acceptat ca Trafigura să colaboreze cu Minerven, compania minieră de stat.

Acordul oferea Trafigura dreptul, timp de un an, de a cumpăra și exporta aur provenit din mai multe mine subterane industriale din Venezuela.

Pe 5 martie, Burgum a participat la semnarea contractului.

În câteva ore, Trafigura a transportat primul lot de aur în Statele Unite cu un avion închiriat.

Burgum avea să spună ulterior unor investitori din sectorul energetic că, în două zile, compania reușise să aducă în SUA aur în valoare de 100 de milioane de dolari.

Problema plăților către bande

Parteneriatul dintre Trafigura și Minerven s-a dovedit însă mai complicat decât sugera acordul inițial.

Facilitățile companiei sunt înconjurate de teritorii controlate de grupări criminale, iar muncitorii și furnizorii ar plăti bani pentru protecție.

Legăturile dintre grupările criminale și industria aurului din regiune sunt documentate de mai mult timp.

Trafigura și Minerven au încercat să limiteze riscurile concentrându-se pe două mine industriale, împrejmuite și păzite de militari.

Planul era ca aurul să fie extras și procesat la fața locului, astfel încât grupările criminale și oficialii corupți să nu poată interveni în lanțul de aprovizionare.

Aurul semifinisat urma apoi să fie transportat în SUA, unde să fie rafinat și comercializat.

În practică, însă, situația s-a dovedit mai dificilă.

Exporturile au început în câteva săptămâni și au ajuns ulterior la aproximativ 400 de kilograme pe lună, potrivit unui oficial venezuelean și unei alte persoane familiarizate cu acordul.

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Problema este că aurul a început să fie cumpărat înainte ca Trafigura sau auditorii independenți să fi vizitat minele pentru a verifica originea metalului.

Compania a angajat un auditor în primăvara următoare și un consultant pentru evaluarea riscurilor în timpul verii, după ce cumpărase deja aur în valoare de milioane de dolari care nu fusese certificat.

Trafigura afirmă că verificarea lanțului său de aprovizionare este în desfășurare și că implementează un program de aprovizionare responsabilă împreună cu Minerven.

„Sistemul” din minele Venezuelei

O investigație realizată la El Callao, centrul industriei aurifere din Venezuela, a identificat sute de exploatări miniere private, multe dintre ele rudimentare.

Operatorii acestor mine, inclusiv cooperative cunoscute drept „brigăzi”, extrag aur și oferă o parte din producție grupării criminale Tren de Guayana în schimbul protecției, potrivit unor interviuri cu proprietari de mine, lideri ai brigăzilor și angajați ai Minerven.

Unele brigăzi operează chiar în interiorul terenurilor Minerven.

Liderul uneia dintre aceste grupări a declarat pentru The New York Times că 20% din aurul extras de echipa sa ajunge lunar la gruparea criminală.

Practica este atât de răspândită încât localnicii o numesc „el sistema” – „sistemul”.

O altă parte din aur ajunge la Minerven, unde este topit împreună cu metalul vândut către Trafigura, potrivit mai multor persoane intervievate.

Dacă aceste informații sunt corecte, înseamnă că o parte din aurul importat în SUA în cadrul acordului susținut de administrația Trump ar putea proveni dintr-un lanț de aprovizionare în care sunt implicate grupări criminale.

David Soud, specialist în identificarea aurului provenit din surse ilegale și consultant angajat de Trafigura, a recunoscut că operarea în Venezuela rămâne dificilă.

„Exploatarea este profund înrădăcinată în ecosistemul aurului venezuelean”, a spus el. „Este extrem de dificil să construiești un lanț de aprovizionare care să fie lipsit de astfel de practici.”

O nouă companie intră pe o piață și mai riscantă

După Trafigura, și alte companii au încercat să profite de deschiderea pieței.

La sfârșitul lunii aprilie, Casa Albă a organizat o delegație de oameni de afaceri la Caracas, oferind companiilor americane noi oportunități de negociere.

Printre participanți s-a aflat Sean Pi, partener al fondului de investiții Heeney Capital, specializat în proiecte miniere.

Heeney Capital s-a asociat cu Mercuria, o companie concurentă a Trafigura, pentru producerea și exportul de aur venezuelean.

Cele două companii au estimat că acordurile lor ar putea genera în viitor exporturi de minerale în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de dolari anual.

Pentru că Trafigura își asigurase deja accesul la minele industriale subterane, Heeney a fost nevoită să caute surse mai informale de aur, unde riscurile de corupție și distrugere a mediului sunt mai mari.

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Compania s-a orientat către El Chocó, o mare exploatare minieră în aer liber controlată de statul venezuelean.

Doi angajați ai contractorilor minei au declarat că firmele care furnizează utilaje, servicii de catering și alte servicii ar fi plătit bani pentru protecție grupării Tren de Guayana.

Julia Yansura, directoare de programe în cadrul FACT Coalition, organizație americană specializată în combaterea corupției, estimează că aproximativ 90% din aurul produs în Venezuela are legături cu activități criminale.

„Dacă firmele internaționale încearcă să găsească cele 10% despre care se presupune că sunt în regulă, este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân”, a spus ea.

Heeney Capital a anunțat recent că a semnat un acord pentru preluarea operațiunilor miniere și a drepturilor de export de la El Chocó.

Compania a afirmat că va moderniza exploatarea pentru a o aduce la standarde internaționale.

Nu este însă clar ce măsuri va lua pentru a elimina eventualele legături ale minei cu grupările criminale.

Casa Albă își menține strategia

La aproximativ șase luni după ce Trafigura a început să aducă aur venezuelean în SUA, compania nu a reușit să îl revândă, potrivit unor persoane familiarizate cu acordul.

Aurul care trebuia să stimuleze afacerile americane rămâne, astfel, în depozite.

Orice companie care ar cumpăra și rafina metalul ar trebui să garanteze că acesta nu are legături cu activități criminale.

Administrația Trump nu pare însă să renunțe la strategie.

SUA au continuat să relaxeze sancțiunile economice care afectează industria minieră venezueleană.

În Congres, parlamentari democrați au pus sub semnul întrebării legalitatea acordului cu Trafigura și au anunțat că vor cere o supraveghere mai strictă dacă partidul lor va prelua controlul Congresului în noiembrie.

În industria aurului există însă și voci care susțin că riscurile nu ar trebui să împiedice implicarea companiilor internaționale.

„Ideea este să ne implicăm și să încercăm să găsim o modalitate de a crea un lanț de aprovizionare integru”, a spus David Soud.

Problema centrală rămâne însă aceeași: cum poate fi demonstrat că aurul extras din Venezuela nu este legat de grupări criminale, corupție sau alte activități ilegale?

Pentru moment, administrația Trump a reușit să deschidă accesul la resursele Venezuelei. Dar faptul că aurul ajuns în SUA nu își găsește încă locul în rafinăriile occidentale arată cât de dificil este să transformi rapid o industrie afectată de criminalitate într-un lanț de aprovizionare considerat sigur și legitim.