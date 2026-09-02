VIDEO. Momentul în care un bărbat este lovit de fulger chiar în fața casei. „Duminică am mers la biserică pentru a spune: «Îți mulțumesc, Doamne!»”

Un bărbat din New York a fost lovit de fulger chiar în fața casei sale. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere montată la ușa locuinţei.

Sursa: X/Collin Rugg

Un bărbat din New York a scăpat cu viață după ce a fost lovit de fulger, la doar câțiva pași de casa sa din Staten Island. Momentul a fost surprins de o cameră video montată la ușă.

Thomas Fahmy se îndrepta spre o programare la dentist, joia trecută, pe 27 august, cu umbrela în mână, când a fost lovit de un fulger. În următoarea fracţiune de secundă s-a prăbuşit la pământ, însă în scurt timp a reuşit să se ridice singur.

Imaginile au surprins inclusiv momentul în care bărbatul revine în casă, în timp ce familia sa, care văzuse incidentul, sună la 911 şi solicită ajutor.

Bărbatul, care a povestit că a fost lovit de fulger în picior, a petrecut noaptea în spital, însă, în mod surprinzător, nu a suferit arsuri.

„În momentul în care m-a lovit fulgerul, senzațiile inițiale pe care le-am simțit în tot corpul au fost complet neaşteptate: furnicături, amorțeală, durere. Simțeam pur și simplu o senzație de arsură.

Nu am avut arsuri. Am fost supus mai multor examinări medicale și nu am avut nicio arsură. Duminică am mers la biserică pentru a spune: «Îți mulțumesc, Doamne!»”, a declarat bărbatul.