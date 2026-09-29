 Raiffeisen Bank contestă în instanță amenda Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR: „Nu există dovezi privind o eventuală înțelegere” | adevarul.ro
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Raiffeisen Bank contestă în instanță amenda Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR: „Nu există dovezi privind o eventuală înțelegere”

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Raiffeisen Bank SA a anunțat că a primit luni, 28 septembrie, comunicarea Consiliului Concurenței privind decizia de sancționare și motivarea acesteia, emise în cadrul investigației referitoare la o presupusă înțelegere și/sau practică concertată privind stabilirea cotațiilor ROBOR de către băncile participante la procesul de fixing.

Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank Foto: Flickr

Conducerea băncii precizează că respinge ferm această decizie, pe care o va contesta în instanţă, solicitând anularea ei, scrie News.ro.

„Raiffeisen Bank S.A. informează investitorii că, în data de 28 septembrie 2026, Consiliul Concurenţei a comunicat oficial băncii decizia de sancţionare şi motivarea aferentă acesteia, emisă în cadrul investigaţiei privind o presupusă înţelegere şi/sau practică concertată referitoare la stabilirea cotaţiilor ROBOR de către băncile participante la procesul de fixing”, arată Raiffeisen Bank într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii băncii susţin că decizia Consiliului Concurenţei nu aduce elemente noi faţă de cele prezentate public de banca în luna iunie 2026.

„Prin urmare, având în vedere lipsa oricărei dovezi privind încălcarea legii şi, respectiv, lipsa oricărei dovezi privind o eventuală înţelegere privind stabilirea cotaţiilor ROBOR la care să fi participat, Raiffeisen Bank România respinge ferm această decizie”, se precizează în comunicat.

Raiffeisen Bank România susține că ROBOR este stabilit printr-un mecanism reglementat și supravegheat de BNR, iar băncile participante trebuie să respecte reguli clare. Cotațiile ROBOR sunt publice și transparente, acestea fiind o obligație pentru bănci, nu o alegere a acestora.

„În consecinţă, Raiffeisen Bank România va contesta decizia Consiliului Concurenţei şi va solicita instanţei anularea acesteia. Banca are încredere că instanţele competenţe vor confirmă legalitatea şi responsabilitatea acţiunilor sale”, se precizează în comunicat.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi de 3,73 miliarde lei

În iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR.

Autoritatea susține că instituțiile financiare ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing, prin schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor.

Acest lucru ar fi influențat formarea indicelui utilizat ca referință pentru credite.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

Băncile amendate în dosarul ROBOR merg în instanță. Contestă sancțiunile Consiliului Concurenței

Amenzile aplicate sunt următoarele:

  • Banca Comercială Română 577,36 milioane lei;
  • BRD – Groupe Sociéte Génerale 412,47 milioane lei;
  • Banca Transilvania 875,74 milioane lei, o sancțiune separată de 85,03 milioane lei aferentă faptei realizate de OTP Bank România;
  • ING Bank 405,91 milioane lei; 
  • Raiffeisen Bank 442,49 milioane lei; 
  • Exim Banca Românească 96,49 milioane lei; 
  • CEC Bank 332,98 milioane lei; 
  • UniCredit Bank 431,03 milioane lei; 
  • Intesa Sanpaolo Bank România 28,1 milioane lei; 
  • Libra Internet Bank 45,86 milioane lei.

Consiliul Concurenței a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat cotațiile prin schimb de informații confidențiale și strategice despre prețuri.

Potrivit autorității, acest lucru a afectat independența cotațiilor din perioada de fixing, în special pentru maturitățile de 3, 6 și 12 luni, unde tranzacțiile sunt mai puține.

Un ROBOR mai ridicat poate crește dobânzile la creditele raportate la acest indice, afectând consumatorii.

ING Bank: „Concluzii profund neîntemeiate”

Băncile sancționate resping acuzațiile autorității și susțin că au respectat în permanență regulile impuse de Banca Națională a României.

Instituțiile de credit anunțaseră că vor contesta decizia în instanță, unele dintre ele calificând sancțiunile drept arbitrare, nefundamentate sau bazate pe o interpretare eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare.

ING Bank România a respins categoric concluziile Consiliului Concurenței și sancțiunile dispuse, pe care le consideră „profund neîntemeiate și bazate pe o înțelegere eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare”.

Reprezentanții băncii susțin că activitatea instituției s-a desfășurat permanent cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile în cadrul creat și supravegheat de BNR.

„După comunicarea deciziei motivate, ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare, având convingerea că a acționat corect, legal și cu respectarea obligațiilor față de clienți și piață”, a transmis banca.

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