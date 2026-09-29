 Estonia acuză Rusia că a ordonat incendierea unei companii care produce echipamente pentru Ucraina | adevarul.ro
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Ministrul Oana Țoiu, la Agenda Internațională, ora 18:00

Estonia acuză Rusia că a ordonat incendierea unei companii care produce echipamente pentru Ucraina

Război în Ucraina
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Estonia a confirmat marți că serviciile de informații ruse s-au aflat în spatele unui atac incendiar comis în august asupra companiei Milrem Robotics, producător de echipamente militare.

echipamente militare
Atacul a vizat Milrem Robotics, producător de echipamente militare Foto: X / MilitaryNewsUA @front_ukrainian

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Moscovei, afirmând că incidentul face parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei menită să intimideze Europa și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei, scrie POLITICO.

Pe baza informațiilor strânse de Serviciul eston de Securitate Internă, „putem spune astăzi cu certitudine că atacul incendiar asupra companiei de apărare Milrem Robotics (...) a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”, a declarat marți Tsahkna.

„Atacul incendiar asupra Milrem Robotics a fost ordonat de serviciile speciale ruse. Acesta face parte din campania mai amplă a Rusiei în Europa pentru a ne intimida și a slăbi sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu va funcționa. Răspunsul nostru va fi exact opusul: o securitate mai puternică în țară, un sprijin mai mare pentru Ucraina și o presiune sporită asupra Rusiei. Nu ne vom lăsa intimidați”, a scris premierul eston Kristen Michal pe X.

Atacul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august, la o clădire utilizată de Milrem, companie care furnizează Ucrainei vehicule terestre fără pilot THeMIS, în cartierul Lasnamäe din Tallinn. Nimeni nu a fost rănit, iar trei cetățeni letoni suspectați că au provocat incendiul au fost reținuți în Letonia și ulterior predați autorităților estone, a confirmat Tallinn.

„Letonia este pe deplin solidară cu aliații noștri estoni”, a declarat ministrul leton de Externe, Baiba Braže, într-o postare pe X. „Rusia știe că articolul 5 funcționează, așa că recurge la terorism”, a adăugat ea, făcând referire la articolul din Tratatul fondator al NATO care prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre.

Acuzația formulată de Estonia vine în contextul în care miniștrii Apărării din UE încearcă să transforme o serie de incidente de sabotaj asociate Rusiei într-un răspuns comun la nivel european. Miniștrii au discutat luni, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, despre un „Protocol de securitate de urgență”, un mecanism propus după modelul articolului 4 al NATO, pentru coordonarea acțiunilor în urma unor amenințări care nu ating pragul unui război.

Germania a acuzat Moscova în legătură cu o dronă încărcată cu explozibili descoperită în august pe aeroportul Leipzig/Halle. În această lună, Danemarca a condamnat acțiunile unei fregate ruse care a tras rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar, în timp ce Polonia a ridicat avioane de luptă după ce un elicopter rusesc Mi-8 i-a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian în apropiere de Kaliningrad.

Ambasada Rusiei în Estonia a declarat pentru POLITICO că „o întâlnire între însărcinatul cu afaceri ad interim al Federației Ruse va avea loc astăzi la Ministerul eston al Afacerilor Externe”.

„Vom fi pregătiți să comentăm situația după încheierea discuției”, a adăugat ambasada.

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