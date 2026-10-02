 Crestele Munților Făgăraș au îmbrăcat haina de iarnă. Peisaje spectaculoase surprinse de pe colinele Transilvaniei | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 3 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Foto Crestele Munților Făgăraș au îmbrăcat haina de iarnă. Peisaje spectaculoase surprinse de pe colinele Transilvaniei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primele ninsori de la sfârșitul lunii septembrie au adus iarna pe „Acoperișul României”. În timp ce la poale dealurile și satele din zona Sibiului strălucesc în culorile calde ale toamnei, masivul Făgăraș oferă peisaje spectaculoase de iarnă.

Munții Făgăraș, acoperiți de zăpadă.
Munții Făgăraș, acoperiți de zăpadă. Foto: Claudiu Nelega

Primele semne ale apropierii iernii se văd pe crestele Făgărașului, acoperite cu un strat subțire de zăpadă după ninsorile recente. În această perioadă, cei mai înalți munți ai României, priviți dinspre Valea Oltului și Sibiu, oferă unele dintre cele mai fotogenice peisaje din țară.

Peisaje de iarnă în Făgăraș

În 2026, crestele Munților Făgăraș și-au lepădat voalul alb de zăpadă și gheață doar pentru câteva săptămâni, în timpul verii.

În zonele umbrite din căldările glaciare, cum este cea a Bâlei, traversată de Transfăgărășan (DN7C), petecele de zăpadă au rezistat chiar și în lunile iulie și august. În cel mai înalt punct al Transfăgărășanului, la 2.042 de metri, în apropierea Lacului Bâlea, turiștii au găsit zăpadă tot anul, atât pe malul lacului glaciar, cât și sub crestele străpunse de tunelul Bâlea–Capra.

Munții Făgăraș văzuți din zona Fofeldea Foto Claudiu Nelega FACEBOOK (8) jpg
1/8
Munții Făgăraș văzuți din zona Fofeldea Foto Claudiu Nelega FACEBOOK (8) jpg Foto: Claudiu Nelega

Ninsorile de la sfârșit de septembrie au acoperit din nou crestele cu un strat subțire de omăt, iar munții vizibili de la zeci de kilometri, din zona nordică, au „albit”. Claudiu Nelega, un hunedorean pasionat de fotografie, a mers special pe Valea Hârtibaciului pentru a admira și a surprinde în imagini piscurile înzăpezite ale Făgărașului. Din zona satului Fofeldea, dealurile în culorile calde ale toamnei și satele cu biserici vechi oferă perspective spectaculoase spre munții care se înalță la orizont.

„A venit toamna peste Colinele Transilvaniei. Creasta Făgărașului și-a tras un «fular» alb pentru lunile ce vor să vină, iar lumina caldă de apus coboară peste una dintre cele mai fotogenice și cunoscute biserici din zona Sibiului”, a scris acesta, în dreptul fotografiilor publicate pe pagina sa de Facebook.

În imaginile sale se disting unele dintre cele mai cunoscute vârfuri ale masivului, pudrate cu zăpadă. „Viștea și Moldoveanu! «Acoperișul României»... Nu era nimeni sus pe vârf”, a remarcat fotograful. Într-un alt cadru a surprins Vârful Vânătoarea sau Vânătarea lui Buteanu... „cel care străjuiește căldarea glaciară a Bâlei”. Negoiu i-a atras însă atenția în mod deosebit.

Cea mai fotogenică biserică săsească din România animă satul Hosman. De ce se întorc acasă sașii de la poalele Făgărașului

„Vârful Negoiu, al doilea după Moldoveanu, dar mai frumos, zic eu. Și aici cineva încă admira, de pe vârf, apusul”, a notat Claudiu Nelega.

Seria fotografiilor este completată de o perspectivă spre Vârful Suru, deasupra pajiștilor ocupate de cirezi.

Munții Făgăraș, ținutul crestelor și al lacurilor glaciare

Munții Făgăraș, cu cele mai înalte creste alpine din România, se înșiră de la vest la est, ca o „spinare” a Carpaților, pe o distanță de peste 70 de kilometri. Opt dintre piscurile masivului se înalță la peste 2.500 de metri, cel mai înalt fiind Vârful Moldoveanu, cu o altitudine de 2.544 de metri. Culmile, împodobite cu zăpadă în cea mai mare parte a anului, se înfățișează călătorilor la orizont pe măsură ce aceștia se apropie de Sibiu pe Autostrada A1, dinspre vestul României.

La vest, Defileul Oltului, în apropierea localității Turnu Roșu, marchează limita Munților Făgăraș. La est, masivul se întinde până la Valea Dâmboviței, dincolo de care se ridică Munții Piatra Craiului și se deschide Culoarul Rucăr–Bran. Orașul Făgăraș se află la poalele nordice ale masivului, în Țara Oltului.

În această depresiune, călătorii găsesc principalele „porți” spre crestele și lacurile glaciare ale masivului: localitățile Avrig, Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Arpașu de Sus, Victoria, Sâmbăta de Sus și Lisa. Regiunea de la poalele munților este traversată de râul Olt și de Drumul Național 1 Sibiu–Brașov.

Aflat la peste 2.000 de metri altitudine, Lacul Bâlea este una dintre atracțiile ținutului traversat de faimoasa șosea Transfăgărășan (DN7C). Lacul glaciar, cel mai popular din Făgăraș, are o suprafață de 4,7 hectare și o adâncime de 11 metri și este înconjurat de creste ascuțite, care, împreună cu el, formează o rezervație naturală. Dincolo de creastă, la altitudinea de 2.230 de metri, se află Lacul Capra, aproape la fel de cunoscut. Alte zeci de lacuri din Făgăraș le concurează în atractivitate.

Cum fotografiezi eclipsa de Soare și Perseidele 2026. Sfaturile unui pasionat de astrofotografie: „Totul este să știi unde să privești“

„În căldările și pe treptele văilor glaciare se întâlnesc adesea oglinzi de apă, ascunse în căușul cuvetelor sau în spatele pragurilor de morenă rămase în urma ghețarilor din Cuaternar. În împărăția crestelor, acestea au un pitoresc aparte: în apele lor limpezi, ca de cristal, se oglindesc cerul albastru și versanții abrupți care le înconjoară. Cele peste 60 de lacuri glaciare ale Făgărașilor însumează aproximativ 24 de hectare de luciu de apă. Lacul aflat la cea mai mare altitudine din țară, la 2.282 de metri, este Tăul Mioarelor”, se arată în Planul de management al Munților Făgăraș.

Printre cele mai cunoscute lacuri de pe versantul nordic se numără Urlea, Viștișoara, Podragu Mare, Podragu Mic, Podrăgel, Bâlea, Tăul Buteanului, Doamnei și Avrigului. Pe versantul sudic se află Călțun, Capra, Caprița, Buda, Iezerul Podu Giurgiului și lacurile din Valea Rea, iar pe culmea Făgărașului se găsesc Lacul Cerbului și Lacul Brătila.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu – Grupul Bergen: ce mai înseamnă România pentru America?
gandul.ro
image
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
mediafax.ro
image
Își dă Hagi demisia? Ce s-a întâmplat în vestiarul României, imediat după 0-6 cu Polonia. Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Cartofii prăjiți congelați pot fi la fel de buni ca la restaurant. Trucul simplu pe care îl folosesc bucătarii
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Maşinile poluante, interzise în Bucureşti. În 6 ani nu vor mai avea voie nici cele cu Euro 6
observatornews.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
cancan.ro
image
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Unde să nu pui termostatul centralei. Locurile care îl pot face să măsoare greșit temperatura
playtech.ro
image
Cornel Dinu, fără milă după Polonia – România 6-0: „Una dintre cele mai crunte zile ale fotbalului românesc! Publicul ar trebui să arunce prosopul Federaţiei”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
digisport.ro
image
3 zodii care își pot schimba cariera. Astrele le transmit semne importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-BOMBĂ făcut de Nicuşor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind cardul de sănătate. CNAS le transmite pacienților cât îl mai folosesc
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta
click.ro
image
„Soțul meu e îndrăgostit de valetul lui”. Fratele Prințesei Diana, adevărul despre momentul care l-a șocat
click.ro
image
Irina Rimes, despre familia ei: „Părinții mei se vor muta în București”. Ce spune despre fratele său
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui”
image
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el