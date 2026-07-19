 Transfăgărășanul, ținutul zăpezilor și al urșilor. Ce găsesc turiștii vara pe cea mai faimoasă șosea din România | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Transfăgărășanul, ținutul zăpezilor și al urșilor. Ce găsesc turiștii vara pe cea mai faimoasă șosea din România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Urșii de pe marginea Transfăgărășanului sunt, de aproape cinci decenii, atracțiile neobișnuite ale șoselei montane. În prima lună de la redeschiderea DN7C, aparițiile lor au fost mai rare, însă turiștii au numeroase alte obiective de descoperit.

lacul Bâlea din Munții Făgăraș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Lacul Bâlea, reperul Transfăgărășanului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Urșii de pe marginea Transfăgărășanului sunt, de aproape cinci decenii, atracțiile neobișnuite ale șoselei montane. Unele animale au fost aduse în Munții Făgăraș pentru repopularea zonei, iar o parte proveneau din captivitate și erau deja obișnuite cu prezența oamenilor.

Hrănirea lor de către turiști a contribuit apoi la apariția „urșilor cerșetori” sau „urșilor gunoieri”. În prima lună de la redeschiderea DN7C, aparițiile lor au fost mai rare, însă turiștii au numeroase alte obiective de descoperit.

Cascada Bâlea, Lacul Bâlea, serpentinele spectaculoase de pe versantul nordic, Cetatea Poenari și Lacul Vidraru sunt principalele atracții pentru care merită o călătorie pe cel mai faimos drum montan.

Lacul Bâlea, perla Făgărașului

Construit în anii ’70, Transfăgărășanul (DN 7C) rămâne una dintre puținele șosele din România pe care turiștii pot găsi zăpadă chiar și în timpul verii.

Traseul alpin al șoselei care străbate Munții Făgăraș îi aduce pe călători la peste 2.000 de metri altitudine, pe malul Lacului glaciar Bâlea, înconjurat de crestele stâncoase ale masivului. Aici, petecele de zăpadă pot rezista și în lunile de vară, în special în zonele umbrite și în căldările glaciare. Transfăgărășanul urcă până la 2.042 de metri, în apropierea Lacului Bâlea, una dintre cele mai cunoscute atracții ale sale.

„Lacul Bâlea are o suprafață de 46.508 metri pătrați și o adâncime de 11,35 metri, fiind cel mai mare lac al masivului, situat la 2.034 de metri altitudine”, arată Centrul de Informare Turistică Sibiu. Lacul și golul alpin din jurul său fac parte dintr-o rezervație naturală a Munților Făgăraș, întinsă pe aproximativ 180 de hectare.

Mai jos, la câțiva kilometri de lac și despărțită de acesta printr-un șir de serpentine spectaculoase, Cascada Bâlea a rămas unul dintre reperele Transfăgărășanului. Cunoscută și sub numele de Urlătoarea Bâlei, cascada are o cădere de 60 de metri și este considerată una dintre cele mai înalte cascade în trepte din România. Se află la 1.200 de metri altitudine, iar apele sale provin din căldarea glaciară a Bâlei. Cascada poate fi admirată atât de pe șosea, cât și din telecabina care leagă zona Bâlea Cascadă de Lacul Bâlea.

Tunelul Bâlea, trecerea în regiunea Munteniei

În cel mai înalt punct al Transfăgărășanului, la izvoarele Bâlii turiștii găsesc zona de agrement din jurul lacului glaciar și al vechii Cabane Bâlea, clădirea pitorească a Salvamontului și intrarea în Tunelul Bâlea–Capra. Lung de 884 de metri, tunelul străbate muntele și asigură trecerea de pe versantul nordic pe cel sudic al Munților Făgăraș.

Tunelul construit în perioada 1972 – 1974 a fost una dintre cele mai dificile lucrări de pe Transfăgărășan. Pentru realizarea lui au fost dislocați peste 41.000 de metri cubi de piatră și au fost folosite 20 de tone de dinamită. Constructorii au muncit inclusiv iarna, la peste 2.000 de metri altitudine, în condiții de viscol și avalanșe.

Transfăgărășanul, șantierul extrem al României. „Oamenii au demontat buldozerul și l-au urcat pe brațe. Avalanșele ne-au luat pe sus”

„Vântul bătea cu 120 de kilometri pe oră, viscolea atât de puternic, încât câțiva zeci de metri de la tunel la cabină îi parcurgeam într-o oră și jumătate. De două ori, avalanșele ne-au luat pur și simplu pe sus stația de compresoare și dusă a fost. Am adus alta. Pe acelea le-am găsit primăvara în căldările din vale. Apoi, de mai multe ori, ne-a blocat zăpada — un strat de până la șase metri — în tunel. Am săpat tunel și prin zăpadă și am ieșit la lumina zilei”, relata inginerul Ioan Gogu, șeful lotului „Tunel”, în 1974, la inaugurarea Transfăgărășanului.

Barajul Vidraru, colosul de la poalele Făgărașului

Coborârea pe versantul sudic al Munților Făgăraș îi aduce pe turiști la Lacul și Barajul Vidraru, apoi la Cetatea Poenari și Curtea de Argeș, trei dintre marile repere ale traseului. Înalt de peste 165 de metri, barajul a fost construit în numai trei ani, între 1963 și 1965, iar lacul de acumulare se întinde pe aproape 1.000 de hectare. Mii de oameni au lucrat la amenajarea hidroenergetică, în condițiile dificile din Munții Făgăraș.

În apropierea lacului se ridică Cetatea Poenari, fortăreața medievală a lui Vlad Țepeș. Cronicile Țării Românești arătau că voievodul i-ar fi pedepsit pe locuitorii din Târgoviște să muncească la ridicarea cetății.

Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) 001 jpg
Imaginea 1/12: Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) 001 jpg

„Când a fost în ziua Paștilor, fiind toți orășenii la ospețe, iar cei tineri la horă, așa, fără veste, pe toți i-au cuprins. Și câți au fost oameni mari și bătrâni, pe toți i-au înțepat, de au ocolit cu ei tot târgul; iar câți au fost tineri, cu nevestele lor și cu fetele mari, așa cum erau împodobiți în ziua Paștilor, pe toți i-au dus la Poenari, de au lucrat la cetate până li s-au sfâșiat toate hainele de pe ei și au rămas dezbrăcați, în pieile goale”, arată cronicile citate în volumul „Istoria Țării Românești” din 1960.

Traseul continuă spre Curtea de Argeș, una dintre vechile capitale ale Țării Românești. Aici se află Biserica Domnească, ridicată în secolul al XIV-lea, și Mănăstirea Curtea de Argeș, ctitorită de Neagoe Basarab și cunoscută prin legenda Meșterului Manole și ca necropolă regală.

Drumul alpin spectaculos, contruit în patru ani

Transfăgărășanul are o lungime totală de peste 150 de kilometri și traversează Carpații prin căldarea Bâlea din Munții Făgăraș, urcând până la 2.042 de metri altitudine. Tronsonul alpin dintre Barajul Vidraru și Cârțișoara, lung de aproximativ 90 de kilometri, a fost construit în perioada 1970–1974, cu eforturile a mii de oameni, cei mai mulți militari în termen, folosiți de regimul comunist ca forță de muncă ieftină.

De ce urșii așteaptă turiști pe Transfăgărășan, iar în Retezat îi ocolesc: „Încă din anii '70 puteai întâlni urși cerșetori”
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) 001 jpg
Imaginea 1/12: Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) 001 jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg

Proiectul inițial prevedea un drum forestier îngust, însă planurile au fost schimbate, iar șoseaua a fost realizată cu două benzi. În timpul iernilor, lucrările s-au desfășurat în condiții extreme, sub amenințarea viscolelor și a avalanșelor. Presa vremii informa că, în cei patru ani, pe șantier au avut loc 64 de avalanșe, iar în iarna anului 1973, 180 de muncitori au rămas blocați în Căldarea Bâlei.

„Comandantul lor, ofițerul superior Florian Gavrilă, a pornit cele două buldozere gigant — 1.300, a legat frânghii de ele, oamenii s-au legat la rândul lor de frânghii și, astfel tractați, au înaintat prin furtună și zăpadă până la Bâlea-Cascadă. Altădată, ca să ridice un buldozer la o altitudine de 1.800 de metri, oamenii l-au demontat în piese și subansamble, transportându-l pe brațe, în șir indian, escaladând astfel muntele abrupt”, informa ziarul „România Liberă” în 1974.

Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Imaginea 1/25: Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Transfăgărășan, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (13) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (12) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (19) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (10) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (9) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (11) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (18) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (20) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (15) jpg
Transfagarasan in anii 70 Sursa Azopan (1) jpg
Transfagarasan in anii 70 Sursa Azopan (2) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (14) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (17) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (16) jpg

Șoseaua a fost inaugurată în septembrie 1974 de Nicolae Ceaușescu, însă asfaltarea s-a încheiat abia în 1977, iar alte lucrări au continuat și în anii următori.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
stirileprotv.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni. Alegerile anticipate au ajuns pe masa discuțiilor. Ultimele mutări ale președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Filmul „Odiseea”, încasări globale de 264,1 milioane de dolari. A depășit „Oppenheimer”
mediafax.ro
image
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
fanatik.ro
image
Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
OUT: un titular de la Spania - Argentina, scos la vânzare chiar înainte de finala Cupei Mondiale!
digisport.ro
image
Desertul italian perfect pentru zilele fierbinți de vară. Cum se pregătește faimosul granita de căpșuni
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
observatornews.ro
image
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
cancan.ro
image
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
newsweek.ro
image
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
prosport.ro
image
Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul
playtech.ro
image
Schimbare radicală pentru fostul coleg al lui Adrian Mutu care era confundat cu un om al străzii. Cum arată acum
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!
digisport.ro
image
Greșeala pe care mulți o fac în curte. Aceste obiecte aparent inofensive atrag insectele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul momentului la finala CM 2026. Detalii AICI
romaniatv.net
image
Ce e interzis să faci pe 20 iulie! Sărbătoare mare în calendarul ortodox
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”
click.ro
image
Experiența care a marcat-o pe Claudia Pătrășcanu. Ce a simțit la mormântul Sfântului Paisie: „Mi-a apărut întâmplător o imagine”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?