 Un specialist explică cum găsim perna perfectă. Detaliul de care trebuie să ținem cont când dormim | adevarul.ro
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Un specialist explică cum găsim perna perfectă. Detaliul de care trebuie să ținem cont când dormim

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Perna potrivită diferă de la o persoană la alta, iar alegerea ei depinde în primul rând de poziția în care dormim, dar și de lățimea umerilor și de tipul saltelei. Un specialist în fizioterapie explică pentru BBC cum putem afla ce înălțime ar trebui să aibă perna și ce putem testa acasă înainte de a cumpăra una nouă.

femeie care doarme pe perna
Cum să ne alegem perna potrivită Foto: Shutterstock

Potrivit spuselor sale, unul dintre primele lucruri de care trebuie să ținem cont este poziția în care dormim. Majoritatea oamenilor dorm predominant pe o parte, pe spate sau pe burtă.

McCarthy nu recomandă ultima variantă, deoarece gâtul rămâne întors într-o parte pentru o perioadă îndelungată.

„Inevitabil, un mușchi sau un ligament este întins și devine puțin iritat”, explică acesta pentru BBC. Specialistul spune că există un consens destul de clar în fizioterapie în privința persoanelor care se confruntă cu dureri ale coloanei: „Nu dormiți pe burtă”.

Cât de groasă ar trebui să fie perna

Pentru persoanele care dorm pe spate, alegerea depinde inclusiv de curbura din partea superioară a coloanei vertebrale, care se poate accentua odată cu înaintarea în vârstă.

„Dacă ai o curbură mai pronunțată, înseamnă că ai nevoie de o pernă puțin mai groasă decât o persoană care are spatele foarte drept”, spune McCarthy.

În cazul celor care dorm pe o parte, un criteriu important este lățimea umerilor. În general, o persoană cu umeri mai lați va avea nevoie de o pernă mai groasă. 

Salteaua poate schimba necesarul de înălțime al pernei. Pe o saltea moale, umărul se afundă mai mult, astfel că poate fi suficientă o pernă mai subțire. În schimb, pe o saltea foarte fermă, o persoană cu umeri lați poate avea nevoie de una mai groasă.

Pentru a afla ce înălțime ni se potrivește înainte să cumpărăm o pernă nouă, specialistul propune un test simplu: un prosop împăturit poate fi așezat sub pernă, iar numărul straturilor poate fi modificat până când găsim o poziție confortabilă. Ulterior, înălțimea obținută poate servi drept reper.

Sunt mai bune pernele „ortopedice”?

Pe piață există numeroase modele prezentate drept ergonomice, anatomice sau ortopedice, însă BBC notează că dovezile privind eficiența acestora sunt încă limitate.

„Există unele dovezi, destul de neconvingătoare, care sugerează că o parte frontală puțin mai înaltă a pernei, care ajunge în zona gâtului, îi ajută pe cei care dorm pe o parte”, explică McCarthy.

Pentru a testa această variantă fără să cumpărăm imediat o pernă specială, poate fi folosit din nou prosopul. De această dată, acesta se rulează și se așază sub pernă, în zona gâtului.

Materialul din care este realizată perna contează, la rândul său. Potrivit specialistului citat de BBC, penele și puful pot ajuta la eliminarea căldurii în timpul nopților călduroase, dar au dezavantajul că își pot schimba forma în timpul somnului.

„Ceea ce începe ca o suprafață plăcută, dreaptă și care oferă susținere se transformă într-o pantă, iar gâtul ajunge să fie îndoit”, spune el.

Umpluturile din fibre sintetice sau microfibre își pot păstra mai bine forma, deși nu gestionează întotdeauna căldura la fel de bine. 

În cele din urmă, nu există un model care să poată fi declarat „perna perfectă” pentru toată lumea.

„Pur și simplu nu există un singur design care să fie perfect pentru fiecare persoană sau pentru fiecare poziție în care dormim, din păcate. Trebuie într-adevăr să îl personalizezi”, concluzionează specialistul.

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