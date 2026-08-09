Perseidele și eclipsa de Soare din august 2026 vor atrage mii de pasionați de fotografie. Claudiu Nelega explică, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul”, cum alegi locul potrivit, ce echipament poți folosi, inclusiv telefonul mobil, și cum surprinzi în siguranță cele mai spectaculoase imagini.

Fenomenele cerești continuă să stârnească fascinația oamenilor, iar tehnologia modernă le oferă pasionaților posibilitatea de a le urmări, anticipa și fotografia cu o precizie de neimaginat în trecut.

Aplicațiile astronomice indică poziția Lunii și a cometelor, avertizează asupra apariției aurorelor boreale și ajută la alegerea locului potrivit pentru surprinderea unui cadru. Aparatele foto performante, obiectivele luminoase și chiar telefoanele din generațiile recente pot transforma astfel de momente rare în imagini memorabile.

Fotograful Claudiu Nelega, pasionat de astrofotografie, se numără printre românii care au surprins în ultimii ani imagini spectaculoase ale fenomenelor de pe bolta cerească. A fotografiat comete, Calea Lactee, Luna și aurora boreală, încercând să le integreze în peisaje armonioase și să obțină compoziții reale, fără ca astrele să fie adăugate ulterior prin programe de editare.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, el a explicat cum își planifică fotografiile, ce echipament poate folosi un începător și cât de importante sunt vremea, relieful și lipsa poluării luminoase. Fotograful a vorbit și despre metodele prin care pot fi surprinse Perseidele, cometele, eclipsele și aurorele boreale, dar și despre răbdarea necesară pentru a surprinde cele mai bune imagini cu fenomenele cerești.

„Weekend Adevărul“: Cum ai început să fotografiezi astrele și fenomenele cerești?

Claudiu Nelega: Astrofotografia este o pasiune mai veche de-ale mele. Este și un mod plăcut de a-mi ocupa timpul, dar îmi place mai ales să combin peisajele cu astrofotografia. Așa am fotografiat cometele și tot așa am surprins aurora boreală. Aurora este un fenomen mai special, pentru că nu este ceva obișnuit la noi și nu se întâmplă de multe ori. Anul trecut a putut fi observată de două ori. Prima dată, în luna mai, nu-mi venea să cred și nici nu aveam aparatul foto la mine.

M-am uitat pur și simplu de pe balcon. În octombrie mi-am spus că nu mai ratez ocazia. Am descărcat aplicații cu ajutorul cărora pot urmări aurora boreală. Pentru Lună folosesc două aplicații care îmi arată poziția ei din orice punct în care mă aflu. Dacă vreau să merg într-o anumită zonă, pot estima de unde va răsări Luna în ziua respectivă sau într-o altă zi. Aceste aplicații mă ajută foarte mult.

Cum planifici un cadru cu Luna, cum a fost cel în care, recent, ai fotografiat-o deasupra Cetății Devei?

Luna răsare în fiecare zi, uneori noaptea, alteori ziua, în funcție de faza în care se află. Mai greu este să faci o compoziție cu Luna, să pui în evidență și un element de peisaj alături de ea. Eu am căutat să o fotografiez împreună cu Cetatea Devei.

Ne gândeam că trebuie să existe un moment al anului în care putem surprinde cetatea și Luna împreună, fără să intervenim în Photoshop și fără să așezăm artificial Luna într-o fotografie. Este foarte ușor să pui pur și simplu o Lună într-un cadru, dar noi am vrut să obținem imaginea în mod real. Începând din primăvară, aproape în fiecare lună am ieșit când era Lună plină și am urmărit locul răsăritului.

Aplicația îți arată poziția, dar nu îți oferă întotdeauna punctul exact. Are și ea o marjă de eroare. Când ești în teren, cetatea este un obiect relativ mic, iar pentru ca Luna să se alinieze cu ea trebuie să te deplasezi pe deal într-o parte sau în alta. Câteva sutimi de grad pot conta. Noi am mers trei zile la rând.

Aplicația arăta că Luna ar trebui să răsară deasupra cetății, dar, în realitate, apărea când puțin mai în stânga, când puțin mai în dreapta. Trebuia să alergăm pe deal ca să găsim punctul din care Cetatea și Luna se aliniau. Nu am reușit să o prindem exact deasupra cetății, pentru că am ajuns la marginea unei păduri și nu mai aveam pe unde să ne deplasăm.

Calea Lactee, fotografiată cu telefonul mobil

Ce echipament îi trebuie unui pasionat care vrea să înceapă să fotografieze cerul?

Depinde ce vrea să fotografieze. De exemplu, Calea Lactee poate fi fotografiată în nopțile fără Lună, pentru că Luna aflată pe cer are rolul unui reflector. Lumina ei estompează bolta cerească și nu mai poți vedea prea multe astre, în afară de Venus și de câteva stele mai importante.

Pentru Calea Lactee ai nevoie de un aparat care să poată realiza fotografii la o sensibilitate ISO destul de ridicată și de un obiectiv potrivit. Este important ca aparatul să se comporte bine la un ISO ridicat, deoarece, dacă timpul de expunere este prea lung, mișcarea de rotație a Pământului se va vedea în fotografie, iar astrele vor apărea mișcate. În cazul aparatelor mai slabe, dacă mărești foarte mult sensibilitatea ISO, în fotografie apare zgomotul de imagine, acei „purici“.

Telefoanele de ultimă generație sunt însă destul de bune pentru astrofotografie. Am văzut fotografii realizate cu telefoane Samsung din seria S sau cu iPhone-uri de la generația 14 în sus și pot scoate imagini excelente. Este nevoie și de trepied. Din mână poți fotografia, de exemplu, Luna atunci când este deja răsărită și suficient de luminoasă, dar pentru majoritatea fotografiilor nocturne ai nevoie de stabilitate.

De ce este potrivit un obiectiv cu unghi larg pentru fotografierea Căii Lactee?

Pentru a cuprinde cât mai mult din Calea Lactee. La noi, aceasta este vizibilă în general spre sud, de exemplu dinspre Retezat.

1/22 Fotografii cu bolta cereasca realizate de Claudiu Nelega (15) jpg

Calea Lactee apare ca un drum imaginar pe bolta cerească și formează un arc asemănător unui curcubeu. Cu cât obiectivul este mai larg, cu atât poți cuprinde mai mult din ea, inclusiv zona centrală. Dacă folosești un teleobiectiv, surprinzi doar un fragment și poate nici nu îți dai seama ce privești. Cu un obiectiv larg poți fotografia o porțiune mai mare sau poți realiza o panoramă.

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Muntele oferă cele mai bune perspective de fotografiere

Cât de mult contează vremea, poluarea luminoasă și locul ales?

Contează foarte mult. Este bine să mergi în afara orașelor, într-o zonă înconjurată de pădure și fără surse de lumină artificială.

Și lumina naturală a Lunii trebuie luată în calcul. Contează și relieful. În general, la munte aerul este mai curat. Praful și poluarea din zonele de deal, de câmpie sau din depresiuni pot afecta vizibilitatea și nu mai obții o fotografie clară. La munte bate mai des vântul și curăță atmosfera.

Și la câmpie sau la deal putem fotografia în condiții bune după zile ploioase ori în zile cu vânt, când atmosfera este curățată de praf și fum. Primăvara și toamna, când oamenii fac focuri prin curți și grădini, atmosfera poate deveni foarte încărcată. Mi s-a întâmplat să încerc să fotografiez Retezatul din apropierea Devei, împreună cu Cetatea, dar fumul produs undeva într-un sat făcea ca totul să pară acoperit de ceață.

Cum pot fi fotografiate Perseidele și ceilalți meteori? Ai încercat să îi surprinzi?

Anul trecut am mers să observăm Perseidele. Le-am văzut, dar nu am reușit să le fotografiez. Aveam un obiectiv larg îndreptat spre sud, iar meteorii apăreau dinspre nord. Ei pot brăzda întreaga boltă cerească.

Tehnica este asemănătoare cu cea folosită pentru fotografierea fulgerelor. Aparatul este așezat pe trepied și se realizează fotografii cu timp de expunere lung. O expunere poate dura 20 sau 30 de secunde, uneori chiar mai mult, în funcție de aparat și de condiții. Trebuie reglate diafragma și sensibilitatea ISO, pentru că, la o expunere lungă, în aparat intră multă lumină, iar fotografia poate ieși prea luminoasă sau spălăcită. Chiar și o sursă slabă de lumină dintr-un oraș poate influența cadrul. Faci fotografii una după alta, ca și cum ai filma bolta cerească.

Dacă ai norocul ca un meteor să treacă prin zona spre care este îndreptat aparatul în timpul uneia dintre expuneri, atunci l-ai surprins. Pentru Perseidele din acest an mă gândeam să merg în Ținutul Pădurenilor, la Fânaci. Acolo este foarte întuneric. Am mai fost într-un an să fotografiem și era beznă aproape totală. Totuși, în expunerile foarte lungi, chiar și lumina din Simeria se vedea și ne deranja.

Cum poate fi deosebit un meteor de un avion sau de un satelit într-o fotografie?

Meteorii au o altă formă a traiectoriei. Apar ca niște proiectile: la început se vede o linie subțire, apoi o zonă mai luminoasă, aproape ovală, pentru că meteorul se aprinde când intră în atmosferă. În cazul avioanelor, poți observa luminile de poziție, roșii și verzi, mai ales dacă sunt suficient de aproape.

Sateliții sunt luminați de razele Soarelui și apar ca niște stele care se deplasează cu o viteză constantă. Ei nu intră în atmosferă și nu ard, astfel că nu au acea zonă luminoasă, ca o bilă de foc, pe care o poate avea un meteor.

Andromeda, surprinsă din greșeală

Cum poate fi fotografiată o cometă?

Cometele sunt anunțate din timp și există aplicații de astronomie care arată unde se află și când sunt mai vizibile. Puține comete pot fi observate cu ochiul liber, chiar și atunci când ajung la intensitatea maximă.

Totul este să știi unde să privești. Aplicațiile te ajută, dar trebuie să înveți să citești datele: latitudinea, longitudinea, azimutul, înălțimea și gradele la care se află obiectul pe cer. Poate părea dificil să înveți toate aceste date tehnice despre bolta cerească, dar, dacă ești pasionat, nu ar trebui să fie o problemă. Trebuie să îți placă să măsori, să urmărești și să identifici zona în care va apărea fenomenul.

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Cum este urmărită și fotografiată aurora boreală?

Aurora este mai simplu de localizat, pentru că trebuie urmărită spre nord. Cu cât ai un orizont mai larg și mai liber în acea direcție, cu atât ai șanse mai mari să o observi. Problema este că fenomenul nu se întâmplă des.

Aurora depinde de câmpul magnetic al Pământului și de exploziile solare. Acestea sunt măsurate de specialiști, iar pe forumurile și grupurile de astronomie sunt publicate informații despre intensitatea lor și despre posibilitatea apariției aurorei.

Te pregătești să fotografiezi eclipsa de Soare din august?

Nu mă pregătesc în mod special. Știu că eclipsa se va vedea și din România, mai ales din vestul sau nord-vestul țării. M-am gândit să merg la Șiria, în Arad, dar nu știu încă dacă voi ajunge până acolo.

În România, eclipsa va fi parțială, iar în Spania va putea fi observată ca eclipsă totală. Fenomenul va avea loc aproape de apus, iar noaptea respectivă coincide și cu perioada maximului Perseidelor.

Ce alte astre și fenomene pot stârni interesul unui pasionat de astronomie și astrofotografie?

Putem urmări Calea Lactee, fazele Lunii, aurorele, cometele și planetele, care apar în diferite perioade ale anului. Saturn poate fi observat mai bine cu ajutorul unui telescop, pentru că este foarte îndepărtat. Venus poate fi văzută frecvent cu ochiul liber, în funcție de perioada în care răsare sau apune.

Fără telescop pot fi observate și identificate constelații precum Carul Mare, Carul Mic, Cassiopeia sau Orion, dar și Pleiadele. Unii fotografiază și alte galaxii. Andromeda este cea mai cunoscută și cea mai apropiată de noi galaxie mare. În nopțile senine, mai ales de la munte, poate fi distinsă chiar și cu ochiul liber, dar trebuie să știi unde se află. Există aplicații care îți permit să ridici telefonul spre cer și îți arată ce stele, constelații sau galaxii se află în zona respectivă. Eu am surprins Andromeda într-o seară în timp ce făceam fotografii care nu aveau legătură cu ea.

Nu ai nevoie întotdeauna de teleobiective foarte performante. Contează câte fotografii faci, expunerea folosită și cantitatea de lumină care intră în aparat. În astrofotografie, cu cât senzorul captează mai multă lumină în condiții controlate, cu atât rezultatul poate fi mai bun.