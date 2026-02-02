search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Autostrada care deschide porțile Făgărașului. Locurile uimitoare de la poalele celor mai înalți munți ai României

0
0
Publicat:

Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, aflată în șantier, promite impulsionarea turismului într-una dintre cele mai spectaculoase zone ale României, Țara Oltului, locul de unde încep călătoriile spre culmile Munții Făgăraș.

Lacul Bâlea din Făgăraș. Foto: Marius Turc.
Lacul Bâlea din Făgăraș. Foto: Marius Turc.

Munții Făgăraș, cu cele mai înalte creste alpine din România, se înșiră de la vest la est, ca o „spinare” a Carpaților, pe o distanță de peste 70 de kilometri, între județele Sibiu, Argeș și Brașov.

Opt dintre piscurile Făgărașului se înalță la peste 2.500 de metri, cel mai înalt dintre ele fiind Vârful Moldoveanu, cu o altitudine de 2.544 de metri. Culmile, împodobite cu zăpadă în cea mai mare parte a anului, se înfățișează călătorilor la orizont pe măsură ce aceștia se apropie de Sibiu pe Autostrada A1, dinspre vestul României.

Nodurile autostrăzii, porți spre Munții Făgăraș

Dincolo de Sibiu, Defileul Oltului, străjuit de localitatea Turnu Roșu, marchează marginea vestică a Făgărașului.

La est, orașul Făgăraș, Munții Piatra Craiului și Culoarul Rucăr–Bran conturează celălalt capăt al masivului. În „Țara Oltului”, nume dat depresiunii din nordul Munților Făgăraș, călătorii găsesc „porțile” principale spre crestele și lacurile glaciare ale masivului: localitățile Avrig, Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Arpașu de Sus, Victoria, Sâmbăta de Sus, Lisa și Făgăraș.

Regiunea de la poalele munților Făgăraș este traversată de râul Olt și de Drumul Național 1 Sibiu – Brașov, iar în următorii ani va fi tranzitată și de Autostrada A13. Viitoarea autostradă Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de aproximativ 70 de kilometri, începe de la Boița și va avea șase noduri rutiere, la Boița, Avrig, Arpașu, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș.

Toate vor putea fi folosite ca puncte de acces pentru traseele turistice din Făgăraș, una dintre cele mai puțin antropizate zone montane din România.

Odată cu finalizarea autostrăzii, estimată pentru 2027 - 2028, traficul rutier de pe DN1 Sibiu - Brașov, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale, va fi diminuat, accesul localnicilor spre Sibiu va fi mai ușor, iar Munții Făgăraș vor deveni mai apropiați turiștilor, prin așezările de la poalele acestora.

Valea Avrigului, intrarea în Făgăraș

Localitățile din Țara Oltului au fost înființate în Evul Mediu timpuriu, cele mai apropiate de munți fiind, în trecut, așezări pastorale ale românilor, stabiliți la poalele Făgărașului. În secolele XII–XIII, în partea nordică a regiunii s-au așezat și coloniști sași, aduși de regii Ungariei pentru a apăra granițele Transilvaniei.

În secolul XX, unele localități, precum Avrig și Victoria, au fost industrializate, în timp ce altele, precum Arpașu, Porumbacu, Sâmbăta de Sus sau Cârțișoara, și-au păstrat specificul montan și pastoral.

Construcția Transfăgărășanului, șoseaua care traversează munții la peste 2.000 de metri, legând regiunile istorice ale Transilvaniei și Munteniei, a impulsionat turismul în zonă, iar în secolul XXI comunitățile au investit tot mai mult în atragerea turiștilor. Așezările de la poalele Făgărașului au lăsat treptat în urmă trecutul industrial și pastoral și mizează tot mai mult pe turism.

Orașul Avrig, din județul Sibiu, are mai puțin de 12.000 de locuitori și s-a dezvoltat în ultimele două secole datorită fabricii sale de sticlă, atestată încă din secolul al XVII-lea, potrivit unor istorici. Centrul său istoric a păstrat clădiri cu o arhitectură specifică sașilor, iar emblema acestuia este Palatul Brukenthal, din secolul al XVIII-lea, reședința de vară a baronului Samuel von Brukenthal.

„Este un loc minunat și istoric, care a fost considerat cândva Edenul Transilvaniei, și are forma Palatului Schönbrunn din Viena, deoarece a fost proiectat de același arhitect la acea vreme. Palatul este o miniatură, de șapte ori mai mic decât originalul”, arată administratorii palatului.

În timpul regimului Ceaușescu, aproape 1.500 de oameni munceau la uzina locală din Avrig, iar pentru muncitori fuseseră construite mai multe blocuri de locuințe și cămine de nefamiliști.

În vecinătatea orașului, o altă colonie muncitorească fusese înființată la Mârșa, pentru a găzdui familiile celor peste 2.000 de angajați ai Uzinei Mecanice Mârșa. Aici erau fabricate basculante, trailere, tancuri și utilaje industriale folosite pe șantierul Canalului Dunăre–Marea Neagră.

În ultimii ani, pe Valea Avrigului, de la poalele Făgărașului, au fost înființate parcuri de distracție, dar și numeroase pensiuni și locuri de agrement. De pe Valea Avrigului, turiștii pot urca spre Lacul glaciar Avrig, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, sub unele dintre cele mai înalte culmi ale masivului.

Transfăgărășanul, drumul care străbate Făgărașul

Aflată în apropierea viitorului nod de autostradă de la Arpașu, localitatea Cârțișoara este traversată de Transfăgărășan (DN7C), înainte ca șoseaua montană, care leagă județele Argeș și Sibiu, să intre în zona alpină a Munților Făgăraș. Cârțișoara, la fel ca satele învecinate Arpașu de Sus și Porumbacu de Sus, este o zonă cu tradiție în creșterea animalelor, devenită tot mai atractivă pentru investiții în turism.

Citește și: Făgăraș, orașul strategic din mijlocul României, plin de secrete tulburătoare. Ce ascundeau uzinele sale în anii '50

Din Cârțișoara, călătorii urcă spre Cascada Bâlea și spre căldarea Bâlea, ajungând până la altitudinea de 2.042 de metri, în apropiere de Lacul Bâlea. După traversarea tunelului montan Bâlea–Capra, traseul coboară spre Valea Argeșului, pe lângă Lacul Vidraru și Cetatea Poenari, până la faimoasa mănăstire de la Curtea de Argeș.

Transfăgărășanul a fost construit în anii ’70, cu eforturi imense și mobilizarea a numeroși militari români, și a fost inaugurat în septembrie 1974 de Nicolae Ceaușescu, înainte ca lucrările să fie complet finalizate.

În prezent, drumul montan este considerat una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate înainte de 1990, datorită reliefului montan dificil. El poate fi folosit doar câteva luni pe an, deoarece zona alpină este expusă avalanșelor, înghețului și căderilor de pietre. Totuși, de la Cascada Bâlea, turiștii pot urca la Bâlea Lac cu telecabina, în orice anotimp.

Victoria, orașul industrial construit de la zero

Orașul Victoria, din județul Brașov, s-a dezvoltat în jurul unei uzine de pulberi explozive, deschise în vecinătatea sa, la Ucea, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. La începutul anilor ’50, un combinat chimic a fost înființat aici, iar în jurul său a fost ridicat un oraș complet nou, cu cartiere care copiau modelul celor din orașele monoindustriale sovietice.

„La 6 noiembrie 1949 a fost aruncată prima lopată de pământ. S-a dat semnalul începerii bătăliei pentru construirea orașului. Orașul Victoria este unic în felul său. Este pentru prima dată când se definitivează proiectul unui oraș complet nou și începe construcția lui pe mai multe fronturi”, informa publicația Apărarea Patriei.

În deceniile următoare, populația orașului a crescut până la peste 10.000 de locuitori, majoritatea fiind muncitori angajați la Combinatul Chimic. În prezent, Victoria are mai puțin de 6.500 de locuitori, este mai puțin industrializată și a rămas un reper turistic, fiind locul de plecare pentru drumeții către unele dintre cele mai înalte vârfuri montane din România – Negoiu și Moldoveanu – din Munții Făgăraș.

Mănăstirea lui Arsenie Boca de la poalele Făgărașului

Aflată în vecinătatea orașului Făgăraș, comuna Sâmbăta de Sus (județul Brașov) este un reper al turismului din Munții Făgăraș, dar și un loc cunoscut de pelerinaj, datorită Mănăstirii Brâncoveanu.

Citește și: Fostul oraș al sticlei, reanimat de autostrăzi. Palatul său era numit cândva „Edenul Transilvaniei”

Mănăstirea din Munții Făgăraș a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu. Așezământul impresionează prin arhitectura sa, fiind singurul astfel de lăcaș istoric construit în Transilvania în stil brâncovenesc.

Popularitatea pe care a căpătat-o în ultimele decenii i se datorează, în mare măsură, părintelui Arsenie Boca (1910–1989), fost stareț al mănăstirii în anii ’40. După ce, în 1939, a trăit mai multe luni de viață monahală la mănăstirile de pe Muntele Athos, tânărul diacon Arsenie Boca a devenit călugăr și apoi stareț al Mănăstirii Brâncoveanu. Arsenie Boca a câștigat în scurt timp inimile credincioșilor, inclusiv ale membrilor Casei Regale a României, care frecventau așezământul, dar și ale altor personalități ale epocii. În anii ’40, mănăstirea din Munții Făgăraș devenise locul „fenomenului Arsenie Boca”, atrăgând mulțimi de pelerini.

Arsenie Boca a slujit la mănăstirea din Munții Făgăraș până în 1948, când a fost arestat de autoritățile comuniste, închis pentru câteva luni și „exilat” la Mănăstirea Prislop din Hunedoara. Faima călugărului auster, legat de aceste locuri, continuă să atragă numeroși credincioși și în prezent.

Orașul Făgăraș, în inima României

Orașul Făgăraș (județul Brașov), cu circa 30.000 de locuitori, se află la mijlocul distanței dintre Sibiu și Brașov, în centrul României. Orașul de pe Valea Oltului și-a legat numele de cei mai înalți munți ai României și de șoseaua care îi traversează, însă cei care îl vizitează descoperă aici una dintre cele mai bine conservate cetăți medievale din țară.

Veche de cinci secole, Cetatea Făgăraș a fost în trecut reședință princiară, dar și închisoare destinată opozanților regimului comunist. În prezent, este muzeu și impresionează prin masivitatea sa. Zidurile înalte și solide, înconjurate de un șanț cu apă, populat astăzi de lebede și rațe sălbatice, o făceau extrem de dificil de cucerit.

Sibiu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
fanatik.ro
image
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amenzi usturătoare pentru românii care nu curăță zăpada. Cât riști să plătești în 2026
playtech.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prințul Harry profimedia 0365839303 jpg
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea