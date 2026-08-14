Accident grav cu trei mașini în Timiș: un bărbat a murit, cinci oameni au fost răniți. A fost alertat elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață, pe DN6, în localitatea Jena, județul Timiș. Trei autoturisme în care se aflau șapte persoane, printre care și un minor, au fost implicate în coliziune. Un bărbat de 62 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08.45. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, după ce autoritățile au fost solicitate pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

În cele trei autoturisme implicate în accident se aflau șapte persoane, printre care și un copil. Pentru unul dintre șoferi, medicii nu au mai putut face nimic.

„În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme în care se aflau șapte persoane, dintre care un minor. Din nefericire, pentru un bărbat, medicul de ambulanță a declarat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Celelalte persoane implicate în accident au fost evaluate de cadrele medicale la fața locului. Potrivit salvatorilor, acestea erau conștiente și cooperante.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații transmise de IPJ Timiș, un bărbat în vârstă de 62 de ani conducea un autoturism pe DN6, dinspre Lugoj către Caransebeș. La un moment dat, mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de șoferul de 62 de ani a fost proiectat într-o a treia mașină, care circula regulamentar.

„Un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a condus un autoturism pe DN6, dinspre localitatea Lugoj către Caransebeș, iar, la un moment dat, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 62 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism, care circula regulamentar”, au precizat reprezentanții IPJ Timiș.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Circulația rutieră este blocată în zona localității Jena, iar polițiștii desfășoară cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor și condițiilor exacte în care s-a produs accidentul.