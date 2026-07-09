Planul Roșu de Intervenție, activat în Călărași după un accident între un autocar cu 60 de pasageri și un TIR. A fost solicitat un elicopter SMURD

Planul Roșu de Intervenție a fost activat joi, 9 iulie, la ora 14:56, în județul Călărași, după un accident rutier produs în zona Drajna, în care au fost implicate un autocar și un autocamion. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în autocar se aflau 60 de persoane, dintre care 35 de copii și 25 de adulți.

Conform informațiilor publicate de Știripesurse, autocarul a intrat în coliziune cu un autocamion încărcat cu radiatoare.

12 persoane au fost rănite ușor

Șeful ISU Călărași, Ovidiu Tătaru, a declarat pentru Digi24 că 12 persoane au fost rănite, toate fiind în afara oricărui pericol. Victimele au suferit traumatisme ușoare, iar una dintre ele prezintă o suspiciune de fractură de șold.

Răniții au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Slobozia și la UPU Călărași. În autocamion se afla doar șoferul.

Pentru una dintre victime a fost solicitat și un elicopter SMURD, care urmează să o transporte la o unitate medicală.

Potrivit informațiilor publicate de CL Press, la locul accidentului au fost mobilizate șapte echipaje medicale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Serviciului de Ambulanță Județean, precum și două autospeciale de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă.

Trafic blocat pe sensul Drajna – Slobozia

Polițiștii se află la locul accidentului și intervin pentru fluidizarea traficului și desfășurarea operațiunilor de salvare. Circulația este blocată pe sensul de mers Drajna – Slobozia, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.