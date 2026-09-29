 Incendiul care nu se mai stinge de aproape o lună la Băile Herculane. DN 67D, închis din nou după ce focul s-a apropiat de șosea | adevarul.ro
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Foto Incendiul care nu se mai stinge de aproape o lună la Băile Herculane. DN 67D, închis din nou după ce focul s-a apropiat de șosea

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Circulația rutieră pe DN 67D, la Băile Herculane, a fost închisă din nou luni, 28 septembrie, din cauza incendiului care persistă în Parcul Național Domogled–Valea Cernei. Decizia a fost luată pentru protejarea participanților la trafic, în condițiile în care există riscul căderii pietrelor și arborilor afectați de foc.

incendiu vegetatie
Foto: Facebook / Herculane Domogled

Incendiul se manifestă pe versantul din apropierea carosabilului, iar traficul va fi reluat doar după eliminarea pericolelor și verificarea zonei. DN 67D a mai fost închis pe 21 septembrie, după ce focul s-a apropiat de șosea. Pe 22 septembrie, pietre și arbori s-au desprins de pe un versant înalt de aproximativ 30 de metri și au ajuns pe carosabil. Sectorul afectat se întindea pe circa 200–300 de metri, în direcția Șapte Izvoare, transmite presa locală.

Incendiul a continuat să se manifeste și luni seară. Un turist aflat în Băile Herculane, a relatat pe Facebook că în zonă mirosea a fum și că fulguia cu cenușă. Acesta a menționat că, în timpul unei urcări spre Crucea Albă, observase cantități mari de lemn uscat pe traseu.

ISU Caraș-Severin a informat la rândul său că cele două incendii izbucnite în această vară în zona Parcului Național Domogled–Valea Cernei au afectat aproximativ 437 de hectare de fond forestier. Primul incendiu s-a manifestat între 9 și 25 august și a afectat circa 37 de hectare. Pentru lichidarea lui au fost necesare 14 zile de intervenție terestră și aeriană, elicopterele efectuând 676 de aruncări cu apă, potrivit Agerpres.

Al doilea incendiu a izbucnit pe 2 septembrie și continuă să se manifeste. Suprafața afectată este estimată la aproximativ 400 de hectare. La operațiunile de stingere au participat până acum peste 270 de pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane și reprezentanți ai administrației parcului.

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Foto: Facebook / Herculane Domogled

În această etapă, elicopterele Inspectoratului General de Aviație, dotate cu sisteme Bambi Bucket, au efectuat 514 aruncări cu apă asupra zonelor inaccesibile echipelor terestre. În total, cele două intervenții au presupus 25 de misiuni aeriene și aproape 155 de ore de zbor.

Marți, 29 septembrie, două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, dintre care unul face parte din rezerva rescEU a Mecanismului European de Protecție Civilă aflată în România, urmau să se alăture echipelor de la sol. Intervențiile vor viza focarele inaccesibile, în funcție de evoluția incendiului și de condițiile de siguranță pentru zbor.

Operațiunile sunt îngreunate de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor, care au uscat vegetația și favorizează menținerea focarelor în litieră și în materialul lemnos. Forțele participante rămân mobilizate până la localizarea și lichidarea tuturor focarelor.

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