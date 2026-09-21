Incendiu pe platforma fostului combinat siderurgic din Hunedoara. Au ars 15 hectare cu vegetaţie uscată

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-amiază pe platforma fostului combinat siderurgic din Hunedoara. Potrivit pompierilor, au fost afectate aproximativ 15 hectare de teren.

Pompierii militari au reușit să localizeze focul după mai bine de trei ore de intervenție, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă ale Detașamentului de Pompieri Hunedoara, precum și un buldoexcavator pus la dispoziție de Primăria municipiului, potrivit Agerpres.

Au ars 15 hectare cu vegetaţie uscată Foto: Captură FB Cronica de Hunedoara

La ora 20:30 incendiul de pe platforma fostului combinat siderurgic din Hunedoarac era sub control:

„Incendiul care s-a manifestat pe aproximativ 15 hectare cu vegetaţie uscată, lăstăriş şi mărăciniş, este localizat. Echipajele operative acţionează în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor”, a precizat ISU Hunedoara.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a precizat că incidentul a fost raportat și Gărzii de Mediu.