 Incendiu scăpat de sub control la Băile Olănești: 16 hectare ard lângă Schitul Iezer, într-o zonă de pădure greu accesibilă | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Incendiu scăpat de sub control la Băile Olănești: 16 hectare ard lângă Schitul Iezer, într-o zonă de pădure greu accesibilă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pompierii militari din Vâlcea au reluat sâmbătă dimineața intervențiile pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit vineri în fondul forestier al localității Băile Olănești, la aproximativ trei kilometri de Mănăstirea/Schitul Iezer. Operațiune este îngreunată de accesul foarte dificil în zonă.

Incendiu s-a extins
Incendiu s-a extins Foto: FB Cronica Olteniei

Suprafața afectată era estimată vineri seară la aproximativ 13 hectare, iar incendiul era nelocalizat.

Pompierii au  acționat în condiții dificile pentru limitarea și lichidarea incendiului, însă, din cauza terenului foarte greu accesibil, operațiunile de stingere au fost suspendate în cursul nopții și reluate sâmbătă dimineață.

La ora 06:15, nu mai puțin de 26 de pompieri militari cu 3 autospeciale și o dronă (UAS) au început deplasarea către zona incendiată, relatează, pe Facebook, Cronica Olteniei.

Ajunse la locul incendiului, forțele ISU  au constatat că, în cursul nopții, incendiul s-a extins, manifestându-se la litieră și doborâturi.

În acest moment suprafața afectată este de cca 16 ha. În zona nu mai bate vântul și se acționează pentru localizarea incendiului.

Misiunea este în dinamică.

Amintim că, la începutul lunii, incendiile de vegetație au creat probleme în sud-vestul țării, unde sute de hectare au fost afectate de flăcări.

În Mehedinți, focul s-a apropiat periculos de locuințe, dar și de o școală și o biserică, în timp ce în Caraș-Severin pompierii luptă de trei zile cu un incendiu izbucnit în Parcul Național Domogled.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a căpitanului „tricolorilor” după meciul cu Suedia
fanatik.ro
image
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
observatornews.ro
image
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
cancan.ro
image
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea a acumulat 2,3 milioane de dolari în 2026: titlu WTA, sferturi la Roland Garros și optimi la US Open
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă stai prea mult în duș. Riscurile la care te supui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alegeri anticipate în România. Autoritatea Electorală a început deja pregătirile
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Alexandru cel Mare, în Bătălia de la Issos. Detaliu dintr-un mozaic roman descoperit la Pompeii
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber”
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43