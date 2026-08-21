Un pompier a fost găsit împușcat mortal într-o unitate IGSU din Mizil

Un pompier de 44 de ani a fost găsit împușcat mortal, vineri, 21 august, într-o unitate a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Mizil, județul Prahova.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unității, prezentând o plagă prin împușcare, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în circumstanțe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.

În prezent, cercetarea la fața locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, în vederea stabilirii și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată într-un comunicat emis de IPJ Prahova și ISU Prahova.

Potrivit Agerpres, care citează surse judiciare, că bărbatul decedat era subofițer pompier, iar locul incidentului este un depozit al IGSU.

„Totodată, urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei și mecanismului decesului. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare, iar informațiile prezentate au un caracter preliminar”, arată comunicatul citat.