Pompier din București, condamnat după ce și-ar fi agresat soția și a vrut să îi dea foc. A încercat să se sinucidă la metrou, dar a fost salvat

Un subofițer pompier din București a fost condamnat de Tribunalul Militar București la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare, după ce și-ar fi agresat soția și ar fi amenințat-o că îi va da foc, potrivit anchetatorilor.

Potrivit datelor din dosar, incidentele s-ar fi petrecut în luna ianuarie, pe parcursul a două zile consecutive. În prima zi, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, și-ar fi lovit soția în urma unui conflict izbucnit între cei doi.

Victima a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a poliției, însă atunci ar fi refuzat internarea și nu ar fi depus plângere împotriva soțului său.

Situația ar fi escaladat în ziua următoare, când pompierul ar fi stropit-o cu benzină și motorină și ar fi amenințat că îi va da foc. Pompierul a mers la mai multe benzinării pentru a-și face un „cocktail” din benzină și motorină, cu care și-a stropit soția în baia locuinței în care trăiau împreună.

„Victima a suferit nenumărate agresiuni, adică soțul o agresa non-stop”, a declarat avocatul femeii, potrivit sursei citate.

Anchetatorii susțin că bărbatul a cumpărat combustibilul de la o benzinărie, fiind surprins de camerele de supraveghere înainte de incident. Femeia ar fi suferit leziuni la nivelul ochilor și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma anchetei, subofițerul a fost arestat preventiv timp de aproximativ două luni și jumătate.

Judecătorii militari l-au găsit vinovat pentru violență în familie și amenințare și au dispus condamnarea la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare. Totodată, instanța i-a interzis să se apropie de soția sa la mai puțin de 500 de metri pentru o perioadă de doi ani.

Potrivit informațiilor prezentate de PRO TV, după pronunțarea sentinței, bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor într-o stație de metrou. Acesta a fost salvat de colegii săi de la SMURD și transportat la spital, însă și-ar fi pierdut un picior în urma incidentului.

Infirmitatea ar putea afecta executarea obligației impuse de instanță privind efectuarea a 100 de zile de muncă în folosul comunității.

Avocatul pompierului nu a dorit să ofere declarații publice. Sentința poate fi contestată la Curtea Militară de Apel.